Путепроводы МКАД на 3-м и 25-м км откроют для движения по всей ширине 6 октября

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по двум путепроводам над железной дорогой на 3-м километре внешнего кольца (в районе ул.Ф.Скорины) и 25-м километре внутреннего кольца (на пересечении с ул.Н.Орды) МКАД будет полностью открыто 6 октября. Такими планами с корреспондентом БЕЛТА поделился директор ГП "Гордорстрой" Александр Ярошик.

"Оба участка открываем для движения полностью - на всю ширину кольцевой. Основные работы по капремонту, которые вели круглосуточно, завершены. Остались заключительные работы - по отделке, покраске, усилению опор, установке барьерных ограждений и другие сопутствующие, которые не влияют на дорожный трафик", - рассказал Александр Ярошик.

Ремонт путепроводов начался в январе этого года. На время II Европейских игр работу останавливали, а 5 июля возобновили.

Кроме того, усиленными темпами продолжаются работы на путепроводе по ул.Железнодорожной. По словам главного инженера ГП "Гордорстрой" Василия Тибежа, все пролеты, включая те, что располагались над железнодорожными путями, демонтированы. "В октябре планируем выполнить ремонт и восстановление опор и регелей и в конце месяца приступить к монтажу балок новых пролетных строений. Параллельно хотим положить нижние слои асфальтобетона на подходах. Сейчас делаем монолитные подпорные стенки, готовим основание и покрытие под тротуар и велодорожку. Отсыпаем песчаное и щебеночное основание на подходах под укладку асфальтобетона, чтобы в конце октября он был уложен", - отметил Василий Тибеж.-0-