Путешествующим по Августовскому каналу будут выдавать сувенирный туристический паспорт

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Путешествующим по Августовскому каналу будут выдавать сувенирный паспорт и предложат пройти туристический квест, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

На 15 страницах паспорта разместились основные точки и достопримечательности Августовского канала на белорусской и польской стороне. При посещении каждой из них турист будет получать специальную оригинальную печать. После того, как все точки будут пройдены, паспорт станет красивым памятным сувениром. На белорусской стороне, в частности, необходимо будет посетить все шлюзы канала, а также музеи, исторические памятники в его окрестностях.

"Этот стильный документ создан на трех языках (русском, польском, английском) и оформлен в серо-зеленых цветах. На нем нанесен логотип "АвгустВело". Новый трансграничный велосипедный маршрут вдоль Августовского канала начнет действовать 1 июня 2019 года. Паспорт также создавался при реализации этого совместно белорусско-польского проекта", - отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Получить паспорт уже в мае сможет любой турист. На белорусской территории его будут выдавать в туристско-информационных центрах Гродно и Сопоцкине. Обладателем такого паспорта можно стать и прямо на границе в сезонном пункте пропуска "Лесная-Рудавка", который возобновляет работу 1 мая. Его популярность растет с каждым новым сезоном. Здесь можно въезжать на территорию Беларуси без визы на велосипедах, байдарках, переходить государственную границу пешком.

В 2018 году туристический поток на КПП "Лесная-Рудавка" увеличился на 18% по сравнению с 2017-м. Белорусско-польский рубеж в этом месте пересекли свыше 3 тыс. человек. Около 40% туристов перемещались на велосипедах, еще 10% - водным транспортом, около 50% проходили пешком. Свыше 60% от тех, кто воспользовался пунктом пропуска, - безвизовые туристы. Работать пункт пропуска будет ежедневно с 8 до 20 часов до 1 октября включительно.-0-