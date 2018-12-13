Путеводитель по объектам Минского района к Европейским играм появится в январе 2019 года

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путеводитель "Минский регион - Пристоличье" к II Европейским играм появится в январе 2019 года. Об этом сообщила заведующая сектором туризма и организационно-кадровой работы главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Инга Малашкевич сегодня на семинаре по организации въездного и внутреннего туризма в преддверии игр, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разработаны 9 различных маршрутов. Вниманию туристов будут представлены историческое, гастрономическое, производственное и другие направления. Путеводитель состоит из 150 страниц. Он уже разработан, выпуск запланирован на январь 2019 года", - сказала Инга Малашкевич.

На каждой странице будет размещена подробная информация по объектам: сайт, адрес, контакты, описание. На основе путеводителя в будущем планируется создать туристический портал по центральному региону.

Также к Европейским играм главное управление спорта и туризма совместно с главным управлением торговли и услуг выпустит путеводитель по объектам придорожного сервиса Минской области - проект будет реализован в мае 2019 года.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-