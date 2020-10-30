Работа мини-ярмарок вакансий в столичных университетах завершается

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичных университетах завершается работа мини-ярмарок вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Запланированное на сегодняшний день мероприятие в Международном государственном экологическом институте имени А.Д.Сахарова отменено по инициативе учреждения образования.

Последняя ярмарка вакансий пройдет в Минском государственном лингвистическом университете. Она начнется 4 ноября в 12.00 в фойе актового зала на 1-м этаже.

Мини-ярмарки вакансий для студентов проходят в столичных университетах с 21 октября по 4 ноября. Ранее такие мероприятия состоялись в Белорусском государственном университете культуры и искусств, Белорусском государственном экономическом университете и Международном университете "МИТСО".-0-