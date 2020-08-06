Работа в COVID-бригаде стала отличной школой для интерна - мнение

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа в COVID-бригаде во время прохождения интернатуры позволила получить большой практический опыт и стала хорошей школой для молодого специалиста. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась врач общей практики поликлиники №21 Минска Анастасия Плотникова во время награждения медиков в городской ратуше.

Анастасия Плотникова окончила БГМУ и проходила интернатуру в столичной поликлинике №21, когда объявили о пандемии. С 1 августа она работает здесь врачом общей практики. "Как только такие COVID-бригады стали появляться, я сразу решила там работать. Конечно, было нелегко, порою даже страшно, но я быстро втянулась. Мне нравилось, потому что удалось прокачать навыки терапевта", - отметила молодой специалист.

Анастасия рассказала, что в составе одной из шести COVID-бригад с апреля по июнь выезжала на дом к пациентам - контактам первого уровня. Она проводила осмотры, объясняла правила самоизоляции, занималась забором мазков, а также амбулаторным лечением COVID-положительных, их госпитализацией. После финальной сессии в университете молодой специалист вернулась к работе в инфекционном блоке. "Такая работа в период пандемии - очень хорошая школа для начинающих врачей и прекрасная возможность для старта в медицине. Я совершенствовала свои навыки как диагноста. Если случится так, что к нам придет вторая волна коронавирусной инфекции, - мы к ней готовы в разы лучше, чем к первой. Могу снова работать в COVID-бригаде, ведь опыт уже имеется", - сказала собеседница.

Председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров во время круглого стола обсудил с врачами перспективы распределения городского бюджета на сферу здравоохранения. Его интересовало, нужна ли в столице новая инфекционная больница или опыт работы в пандемию показал, что мощностей лечебных учреждений хватает для приема пациентов с вирусами. Медики считают, что такая клиника в столице нужна, поскольку действующая "инфекционка" далеко не новая, а перепрофилирование других больниц ставит в ущерб оказание плановой медицинской помощи.

Начальник отдела первичной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец в свою очередь призвала депутатов поддержать развитие проекта "Заботливая поликлиника". Благодаря ему на базе девяти взрослых амбулаторно-поликлинических учреждений столицы появились колл-центры, что позволяет разгрузить потоки пациентов, уменьшить их время пребывания в поликлиниках, а также получить квалифицированную помощь, не выходя из дома. "Хотелось бы, чтобы до конца года такие центры появились на базе еще десяти учреждений", - сказала начальник отдела. Депутаты выразили готовность рассмотреть эту инициативу и оказать посильную поддержку.-0-