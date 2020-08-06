За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 6 августа 2020
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:26 Безлимитный мобильный интернет и Wi-Fi-роутер со скидкой - акция от оператора для абонентов "Бизнес Коннект" Общество
16:21 Многодетная семья: голосуем за то, чтобы дети росли в крепком государстве Регионы
16:19 Прием заявок для участия в нацотборе на детское "Евровидение-2020" завершается 15 августа Культура
16:01 Работа в COVID-бригаде стала отличной школой для интерна - мнение Регионы
16:00 Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 В мире
16:00 ВТБ (Беларусь) поможет клиентам найти потерянные вещи Общество
15:46 Государственный симфонический оркестр даст концерт к 250-летию Бетховена Афиша
15:34 Государство показывает пример создания инфраструктуры для инновационных производств - мнение Общество
15:33 В Лунинецком районе подросток получил электротравму Происшествия
15:30 Таможенники нашли в посылке порошок с психотропом Происшествия
15:27 Два этапа Кубка мира по триатлону отменены из-за коронавируса Спорт
15:18 Электронную систему учета древесины тестируют более 80 лесхозов Общество
15:16 При голосовании нужно опираться на достижения страны - Стрельцова Общество
15:10 Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником Президент
15:10 "Белвест" освоит роботизированные технологии в производстве обуви Технологии
14:46 В Лиозненском районе подросток при катании на тарзанке получил травмы Происшествия
14:36 LG представила новые самоочищающиеся беспроводные наушники с технологиями Meridian Audio Технологии
14:33 Белорусский гандболист Андрей Климовец перешел в запорожский "Мотор" Спорт
14:14 В Беларуси планируется дополнительно построить как минимум шесть пеллетных заводов Экономика
14:11 Наведение порядка и помощь пожилым - Кравцов провел прямую линию с жителями Гродненской области Регионы
14:04 В Бресте судят 23-летнего хакера Происшествия
13:56 Новый радиолокатор и 7 автоматических метеостанций построят в Беларуси до конца года Общество
13:48 Более 350 школьных базаров работают в Беларуси Регионы
13:38 Нарушающие законодательство наблюдатели должны понимать неизбежность наказания - Зуева Общество
13:31 В Могилеве нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля Происшествия
13:28 Акты законодательства пересмотрят на соответствие новым КоАП и ПИКоАП Общество
13:28 Андрейченко: на каждом из нас сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси Общество
13:27 Серийного велосипедного вора задержали в Минске Происшествия
13:16 Белорусский рубль на торгах 6 августа ослаб к трем основным валютам Экономика
13:14 Потребкооперация организует торговлю почти на 2,5 тыс. избирательных участков Общество
Все новости
Все новости
Регионы
06 августа 2020, 16:01

Работа в COVID-бригаде стала отличной школой для интерна - мнение

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Два этапа Кубка мира по триатлону отменены из-за коронавируса
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 756 пациентов с COVID-19

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа в COVID-бригаде во время прохождения интернатуры позволила получить большой практический опыт и стала хорошей школой для молодого специалиста. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась врач общей практики поликлиники №21 Минска Анастасия Плотникова во время награждения медиков в городской ратуше.

Анастасия Плотникова окончила БГМУ и проходила интернатуру в столичной поликлинике №21, когда объявили о пандемии. С 1 августа она работает здесь врачом общей практики. "Как только такие COVID-бригады стали появляться, я сразу решила там работать. Конечно, было нелегко, порою даже страшно, но я быстро втянулась. Мне нравилось, потому что удалось прокачать навыки терапевта", - отметила молодой специалист.

Анастасия рассказала, что в составе одной из шести COVID-бригад с апреля по июнь выезжала на дом к пациентам - контактам первого уровня. Она проводила осмотры, объясняла правила самоизоляции, занималась забором мазков, а также амбулаторным лечением COVID-положительных, их госпитализацией. После финальной сессии в университете молодой специалист вернулась к работе в инфекционном блоке. "Такая работа в период пандемии - очень хорошая школа для начинающих врачей и прекрасная возможность для старта в медицине. Я совершенствовала свои навыки как диагноста. Если случится так, что к нам придет вторая волна коронавирусной инфекции, - мы к ней готовы в разы лучше, чем к первой. Могу снова работать в COVID-бригаде, ведь опыт уже имеется", - сказала собеседница.

Председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров во время круглого стола обсудил с врачами перспективы распределения городского бюджета на сферу здравоохранения. Его интересовало, нужна ли в столице новая инфекционная больница или опыт работы в пандемию показал, что мощностей лечебных учреждений хватает для приема пациентов с вирусами. Медики считают, что такая клиника в столице нужна, поскольку действующая "инфекционка" далеко не новая, а перепрофилирование других больниц ставит в ущерб оказание плановой медицинской помощи.

Начальник отдела первичной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец в свою очередь призвала депутатов поддержать развитие проекта "Заботливая поликлиника". Благодаря ему на базе девяти взрослых амбулаторно-поликлинических учреждений столицы появились колл-центры, что позволяет разгрузить потоки пациентов, уменьшить их время пребывания в поликлиниках, а также получить квалифицированную помощь, не выходя из дома. "Хотелось бы, чтобы до конца года такие центры появились на базе еще десяти учреждений", - сказала начальник отдела. Депутаты выразили готовность рассмотреть эту инициативу и оказать посильную поддержку.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус врачи Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Многодетная семья: голосуем за то, чтобы дети росли в крепком государстве
Владимир Кравцов. Фото из архива Наведение порядка и помощь пожилым - Кравцов провел прямую линию с жителями Гродненской области
Фото из архива Более 350 школьных базаров работают в Беларуси
Прогнозы станут точнее: под Гродно открыли доплеровский метеорологический радиолокатор
Фото из архива Хлеборобы Минской области преодолели экватор уборочной
Во дворе детского сада в Копище Детсад в Боровлянах и школу в Сенице начнут строить в 2021 году
Главное
Во время совещания "У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей" - Лукашенко о безопасности во время выборов
Лукашенко: идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 756 пациентов с COVID-19
"Хочу учиться": платное образование с социально комфортным размером платежа - 200 BYN в месяц
Топ-новости
Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах
Барсуков: правоохранители не допустят беспорядков, для этого у них есть все средства
Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками
Безлимитный мобильный интернет и Wi-Fi-роутер со скидкой - акция от оператора для абонентов "Бизнес Коннект"
МЧС выдало разрешение на загрузку топлива на первом энергоблоке БелАЭС
Более 350 школьных базаров работают в Беларуси
Макей и Мезенцев обсудили интеграционное взаимодействие и ход избирательной кампании в Беларуси
Оранжевый уровень опасности объявлен по югу Беларуси 7 августа из-за жары
Наведение порядка и помощь пожилым - Кравцов провел прямую линию с жителями Гродненской области
В Беларуси планируется дополнительно построить как минимум шесть пеллетных заводов
Государство продолжит уделять особое внимание людям с ограниченными возможностями - Петришенко
При голосовании нужно опираться на достижения страны - Стрельцова
Прогнозы станут точнее: под Гродно открыли доплеровский метеорологический радиолокатор
Концерты "За Беларусь" пройдут 8 августа во всех регионах страны
Сборы в школу - у каждого свой сценарий шопинга
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.