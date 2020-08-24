Работники более 40 организаций Малоритского района написали открытое письмо в поддержку Президента

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 40 трудовых коллективов Малоритского района Брестской области подписали открытое письмо в поддержку Президента, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель райисполкома Михаил Баценко.

Идея родилась, когда делегация района возвращалась с митинга в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, который прошел 16 августа на площади Независимости в Минске. Во время своего выступления Александр Лукашенко, в частности, упомянул Малориту.

"По дороге мы обсуждали увиденное и услышанное, обменивались впечатлениями. Было высказано мнение, что на площади у нас в основном выходит молодежь, как наиболее мобильная часть населения. Люди постарше преимущественно аполитичны: они считают, что свой выбор сделали, и дальше в ситуации должны разбираться уполномоченные на это структуры власти. Поэтому решили написать открытое письмо в поддержку главы государства, его политики. Мы против насилия и за нормальные перемены, которые ведут не к хаосу в стране, а к ее процветанию", - сказал председатель райисполкома.

Текст письма разослали в трудовые коллективы. Собрания прошли в 41 организации, в которых работают свыше 5,6 тыс. человек. В обсуждении приняли участие более 3 тыс. работников - остальные были заняты на производстве. По результатам голосования 79% участников собраний высказались за то, чтобы обнародовать открытое письмо главе государства в СМИ. Оно опубликовано в районной газете "Голас часу".

"Голосование в трудовых коллективах проходило добровольно, никто на людей не давил, никто не говорил, что, если не проголосуете, будете лишены зарплаты или уволены и так далее. Каждый человек голосовал по совести. Это видно по протоколам, которые представлены вместе с открытым письмом. Еще раз повторяю: это волеизъявление людей - тех, которые трудятся на предприятиях города и района", - подчеркнул Михаил Баценко.

Он добавил, что все предприятия и организации Малоритского района работают в штатном режиме. Консервно-овощесушильный комбинат увеличивает поставки продукции, в том числе за рубеж. Функционируют все производства СЗАО "КварцМелПром". "Люди понимают, что если потеряем где-то какую-то нишу, то мы ее не восстановим. У нас открытая экономика: если не продаем мы, будет продавать кто-то другой. Так же и сельхозорганизации - все работают в нормальном режиме: проводят сев озимого рапса, убирают гречиху и просо, готовят почву под озимые зерновые, вывозят органику на поля. Им некогда выходить на площадь, некогда бастовать", - подытожил глава района.

За январь - май экспорт товаров по Малоритскому району составил 195,6% к уровню прошлого года. Удельный вес инновационной продукции на предприятиях промышленности достиг 10,5% - это выше среднеобластного показателя и второе место после Ивацевичского района. Темп роста промышленного производства за первое полугодие составил 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.-0-