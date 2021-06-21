Работники МЧС начали возводить понтонный мост через Западную Двину в Новополоцке

21 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Новополоцке для переправы через Западную Двину, где закрыт на ремонт мост на ул.Калинина, работники МЧС построят понтонный мост. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.

Сегодня с 8.00 в Новополоцке работники Пинского центра Республиканского отряда специального назначения "Зубр" МЧС начали устанавливать понтонный мост через реку Западная Двина.

Работники МЧС устанавливают 20 понтонов, каждый из которых весит 7 т. Для доставки и установки переправы задействовано 30 человек личного состава, 18 автомобилей понтонно-мостового парка и тягач ЗИЛ-131 с катером БМК 150. Понтонный мост длиной около 130 м планируют возвести в течение дня.-0-