Рачков призвал местные власти использовать соцсети для точечной работы с молодежью

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков сегодня посетил Гродно. Он встретился с местными властями и работниками предприятия "Радиоволна", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Сергей Рачков провел встречи с председателем Гродненского городского исполнительного комитета Мечиславом Гоем и депутатами городского Совета депутатов. Обсуждались актуальные вопросы жизнедеятельности города, электоральная кампания, работа с обращениями граждан. "В Совет Республики продолжают обращаться жители Гродно. Депутаты не должны ждать специальных указаний, а сами должны инициировать предложения по решению местных проблем, активнее работать с населением и в трудовых коллективах", - отметил сенатор. Он также обратил внимание на необходимость уделить сейчас большее внимание точечной работе молодежью. "Важно в этих целях использовать не только прямое общение, но и социальные сети", - сделал акцент Сергей Рачков.

На встрече с трудовым коллективом ОАО "Радиоволна" обсуждались условия труда работников, вопросы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оплаты труда, развития производства и диверсификации экспорта готовой продукции. "Мы построили сильное государство, - сказал Сергей Рачков. - Оно обладает всеми средствами для защиты суверенитета и независимости страны. И, действуя в рамках законов, делая выбор в пользу стабильности и эволюционного развития, сохранения занятости и социальных гарантий, возможности получать хорошее образование и качественное медицинское обслуживание, мы сохраним возможность иметь все это в будущем и приумножить".-0-