Рачков: работа депутатского корпуса должна быть направлена на улучшение благосостояния людей

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа депутатского корпуса должна быть направлена на улучшение благосостояния людей. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков на встрече с членами Молодечненского районного Совета депутатов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во время рабочей поездки Сергей Рачков провел встречи с председателем Молодечненского районного исполнительного комитета Юрием Горловым и членами районного Совета депутатов. Обсуждались актуальные для района вопросы, электоральная кампания, а также работа с обращениями. "Депутаты должны более внимательно к ним относиться, глубоко вникать в суть жизненных потребностей жителей района, добиваться от местных властей конструктивного реагирования на обращения граждан. Работа депутатского корпуса должна быть направлена на улучшение благосостояния людей", - подчеркнул сенатор.

Особое внимание на встрече уделялось тому, как местные власти решают вопросы, связанные с выплатой заработной платы и переходом на полную рабочую неделю на отдельных предприятиях в Молодечно в условиях постепенного открытия внешних рынков сбыта производимой продукции. Кроме того, Сергей Рачков проинформировал об основных направлениях деятельности Совета Республики, принятых на весенней сессии законах.

Сенатор также встретился с коллективом завода "Молодечномебель". Затрагивался широкий круг вопросов: условия труда, финансово-хозяйственная деятельность предприятия, зарплата, развитие производства, увеличение экспорта. Парламентарий обратил внимание на серьезные успехи отечественной деревообрабатывающей отрасли. "Они достигнуты благодаря верным стратегическим решениям, принятым главой государства по поддержке деревообработки, включая производство мебели, которая отличается высоким качеством и современным дизайном. Были инвестированы крупные средства в модернизацию предприятий, их переоснащение, подготовку кадров, выход продукции на новые рынки", - сказал он.-0-