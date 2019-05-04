Райпотребкооперация Витебской области реформируется по принципу крупных торговых сетей - Шерстнев

4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Система райпотребкооперации Витебской области реформируется по принципу крупных торговых сетей. Об этом сообщил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на пресс-конференции с представителями региональных и республиканских СМИ, директорами типографий, посвященной Дню печати, Дню работников радио, телевидения и связи, передает корреспондента БЕЛТА.

По словам Николая Шерстнева, проблемы в системе райпо назрели уже давно. С учетом отсутствия единых по стране механизмов работы в изменившихся реалиях Витебская область определила собственную стратегию действий. "Мы рассмотрели этот вопрос на исполкоме и решили создать крупную сеть с единой управляющей компанией, исключив промежуточные районные звенья, по примеру крупных торговых сетей. В этом году планируется закончить формировать принципиально новую управленческую структуру, а в следующем - получить положительный результат от этих действий", - констатировал губернатор.

Николай Шерстнев подчеркнул важность изменения подходов в работе райпотребкооперации, необходимость осовременить всю систему, оптимизировать затратную часть, обеспечить ассортимент необходимой покупателю качественной и доступной продукции, что в итоге позволит конкурировать с сетевиками. "Да, сложно: у нас более 6,3 тыс. населенных пунктов. Для сравнения, в Брестской области - чуть более 3 тыс. Это затраты, дороги и так далее", - констатировал руководитель области.

Наряду с этим председатель облисполкома подчеркнул, что вопрос о полной передаче торговли на селе крупным сетям не рассматривается. "Однозначно - нет, потому что произойти может разное, и тогда мы потеряем и то, что было, и не найдем нового", - сказал Николай Шерстнев. Он добавил, что регион последовательно, шаг за шагом, будет идти собственным путем.-0-