Расчет на $15 млн: презентация Брестской области прошла на всемирной выставке в Дубае

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон на выставке "ЭКСПО-2020". Эта цифра демонстрирует интерес посетителей к тому, что здесь показывает Беларусь. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученок.

Свои достижения на крупнейшем международном форуме "ЭКСПО-2020" в Объединенных Арабских Эмиратах представляют 192 страны - участницы. Среди них и Беларусь. Сегодня в павильоне прошел День Брестской области. В Дубае представили возможности региона - это и туристическая инфраструктура, и предложения свободной экономической зоны "Брест", и самые разные инвестиционные проекты. По итогам встреч и переговоров делегация области, в составе которой в том числе и представители крупнейших предприятий, рассчитывает заключить контракты на общую сумму около $15 млн.

Как отметил Андрей Лученок, интерес к нашему павильону в Дубае довольно высок. "Полмиллиона посетителей прошли через белорусский павильон, это очень неплохая цифра, демонстрирующая интерес посетителей выставки к тому, что здесь показывает наша страна. Восток - это не то направление, где можно работать дистанционно, посылая факсы или электронную почту, надеясь получить ответ. Здесь важен личный контакт. "ЭКСПО", как и любая выставка (может, даже в большей степени), предоставляет возможность встретиться с коллегами, поговорить, увидеть друг друга вживую, о чем-то договориться. Поэтому, да, конечно, эта форма работы приносит результат", - отметил посол.-0-