Расширение полномочий позволит местным властям более оперативно решать проблемы в ЖКХ - Демидов

12 июня, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Расширение полномочий руководителей местных органов власти позволит им быстро реагировать на обращения граждан и оперативно решать проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Такое мнение высказал журналистам председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, который принимал участие в совещании по развитию ЖКХ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый глава региона при общении с жителями, анализе обращений чувствует и понимает, где на данный момент наиболее тонкие места, куда надо направить ресурсы", - сказал руководитель горисполкома.

Он положительно оценил принятое на совещании решение об усилении ответственности и расширении полномочий местных органов власти в сфере решения вопросов ЖКХ. "Нам необходима оперативность в принятии решений, чтобы максимально быстро реагировать на поступающие обращения, планировать свою деятельность, - отметил Дмитрий Демидов. - Президент на совещании сделал акцент на необходимости учитывать специфику регионов, расширять полномочия местных органов власти, чтобы они самостоятельно принимали решения в рамках действующего правового поля и, конечно, несли ответственность за эти решения. Конечная цель - повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг, эффективности работы предприятий, выполнение поставленных задач в ЖКХ".-0-