"Пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано" - Лукашенко ориентирует ЖКХ на эффективное развитие

12 июня, Полоцк /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сферу ЖКХ на дальнейшее эффективное развитие и устранение имеющихся недостатков. Об этом глава государства заявил сегодня в Полоцке на совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что тема совещания продиктована жизнью, так как практически все население страны ежедневно пользуется жилищно-коммунальными услугами. "И то, насколько люди довольны их качеством и доступностью, напрямую влияет на настроения в обществе. Следовательно, в значительной степени формирует социально-политическую обстановку и уровень доверия к действующей власти", - заметил он.

Александр Лукашенко напомнил, что в октябре 2017 года на республиканском семинаре-совещании по вопросам развития ЖКХ была рассмотрена работа этой отрасли. Определено, что коммунальная сфера должна стать приоритетом номер один для руководителей регионов. Впоследствии соответствующие решения были закреплены в Директиве №7.

"Сегодня, как мне докладывают, сделано многое в плане прозрачности формирования тарифов, снижения себестоимости и обеспечения окупаемости практически всех видов услуг‚ повышения надежности инженерных сетей и оборудования. Мы не должны забывать, что основным критерием эффективности работы системы ЖКХ является оценка качества оказываемых услуг потребителем, обычным человеком. И пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что когда-то, встречаясь с руководителем инициативной группы, попросил, чтобы продолжали сбор подписей, хотя их было уже достаточное количество. "Я тогда попросил не потому, что нам не хватает подписей. Мы получаем огромный массив информации снизу - о том, что там происходит. Вся она анализируется, и основные вопросы, которые волнуют людей, выкристаллизовываются - и на стол Президенту. Постоянно до четверти всех вопросов - это услуги ЖКХ и что надо делать с жилищно-коммунальным хозяйством. Поэтому месяц назад в плане контроля за выполнением моих поручений было определено это совещание. Это решение не вчерашнего дня", - пояснил белорусский лидер.

Он отметил, что в предвыборный период любое заявление, действие, шаги Президента сейчас рассматриваются "альтернативщиками" под увеличительным стеклом, везде ищут подводные камни. "Никаких подводных камней. Просто нам нужно заниматься этим вопросом, очень важным, волнующим наших людей. Мы и впредь будем этими вопросами заниматься", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Возвращаясь к теме совещания, Президент обратил внимание, что в отношении качества услуг ЖКХ достаточно часто слышна критика. При этом, конечно, есть разные люди, в том числе и так называемые жалобщики, но их единицы. "Но и к ним надо присмотреться, ведь и они иногда правду говорят", - заметил Александр Лукашенко.

"Есть люди, которые жалуются, которым и помочь некому. И мы должны им помочь, - подчеркнул глава государства. - Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно, надо помочь людям".

Так, в 2019 году каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касалось недовольства работой коммунальных служб. В этом году тенденция сохраняется. Чаще всего жалуются на качество капитального и текущего ремонта, и здесь Александр Лукашенко признал, что порой действительно работы проводятся из рук вон плохо.

Кроме того, люди жалуются на ненадлежащее содержание подъездов, однако, обратил внимание Президент, порой в плохом состоянии подъездов виноваты сами жильцы.

Слышна критика и по поводу недостаточного благоустройства дворов и населенных пунктов, здесь также важно участие не только властей с привлечением бюджетных средств, но и инициативное участие самих граждан.

Много нареканий и на недавно созданную службу 115. Глава государства поручил продумать, как усовершенствовать ее работу, чтобы не было формализма.

"Проблемы отрасли до конца не решены. И сегодня после детального обсуждения мы должны найти ответы на все имеющиеся вопросы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он потребовал доложить, какие узкие места есть в системе ЖКХ, кто и на каком этапе недорабатывает для обеспечения ее эффективного функционирования, есть ли в настоящее время необходимость совершенствования государственного регулирования этой сферы. "Нужны объективный анализ ситуации и четкие деловые предложения", - сказал глава государства.

Как доложил на совещании заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, основные показатели развития отрасли выполняются. В частности, снижаются затраты на оказание ЖКУ: в 2019 - на 6% (при задании не менее 5%), сэкономлено Br77 млн.

С 2016 года объемы перекрестного субсидирования сокращены почти на Br200 млн, что позволило сократить нагрузку на бюджет и реальный сектор экономики.

Рост тарифов на услуги ЖКХ не превышает $5. "Механизм прозрачен и понятен для граждан", - сказал вице-премьер. Уровень возмещения населением затрат по услугам ЖКХ по итогам года прогнозируется на уровне 83,2%.

В стране ведутся работы по ускоренной замене до 2021 года лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации. "В текущем году работа будет завершена. В дальнейшем она будет проводиться в плановом порядке", - отметил Владимир Кухарев.

Он также доложил о продолжении планового строительства станций обезжелезивания. В этом году будут введены в эксплуатацию 275 таких станций, что обеспечит выполнение задания на пятилетку. "Доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тыс. человек, проживающих преимущественно в сельской местности", - проинформировал вице-премьер.-0-

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