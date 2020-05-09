Равков вручил силовикам юбилейные медали у трибун военного парада в Минске

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков сегодня перед началом военного парада в Минске вручил силовикам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Равков подчеркнул символичность того, что юбилейные медали руководителям силовых ведомств вручены именно 9 Мая на месте проведения парада. "Памятные медали вручены должностным лицам, внесшим значительный вклад в героико-патриотическое воспитание, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал он.

Как сообщалось, юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была установлена в феврале указом №51.

На лицевой стороне медали размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов. На оборотной стороне - надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Изготовлена награда из латуни.

Юбилейная медаль присуждается ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, а также военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси, работникам государственных органов.-0-