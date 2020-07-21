Развитие города и работа предприятий: Сергеенко посетил Слоним

21 июля, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Слоним за последние годы значительно изменился, похорошел и, что важно, продолжает развиваться. Такое мнение сегодня во время поездки в Слонимский район высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Игорь Сергеенко ознакомился с работой Слонимской камвольно-прядильной фабрики и Слонимского картонно-бумажного завода "Альбертин", а также встретился с коллективами предприятий.

"Я не был в Слониме более десяти лет. Город за это время значительно изменился, стал уютнее, чище и краше. Большой объем работ выполнен в центральной части, приведен в порядок исторический центр, отремонтированы дороги. Много внимания уделяется развитию инфраструктуры", - отметил глава Администрации Президента. Так, ведется проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, есть планы по строительству детсада в молодом жилом районе Юго-Запад.

Во время встреч с коллективами, которые прошли в формате открытого диалога, были обозначены вопросы, волнующие жителей Слонима. Касались они различных сфер, в том числе жилищно-коммунального хозяйства, развития системы здравоохранения, транспортного сообщения. На вопросы даны конкретные ответы, решения по некоторым обращениям взяты на контроль.

"Отмечу, что работники предприятий, а на каждом из них около 800 человек, с оптимизмом смотрят в будущее. Решаются, что немаловажно, все социальные вопросы. Самое главное, что здесь в непростое время не просто сохранили коллективы, но и нарастили объемы производства, активно работают на внешних рынках. Например, у "Альбертина" около 60% продукции поставляется на экспорт, у камвольно-прядильной фабрики - свыше 80%. Есть и проекты по модернизации производства, которые позволят выйти на новые рынки, новые горизонты", - отметил Игорь Сергеенко.

Во время встреч, к слову, руководители предприятий попросили содействия в решении некоторых вопросов. Игорь Сергеенко подчеркнул, что стоит помогать тем, кто трудится и заинтересован в развитии.

Игорь Сергеенко ознакомился с работой Слонимского картонно-бумажного завода "Альбертин" и встретился с коллективом предприятия

Генеральный директор Слонимского картонно-бумажного завода "Альбертин" Антоник Николай и Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко

Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" - предприятие с более чем двухвековой историей. Бумажная фабрика здесь появилась еще в начале XIX века. Сегодня предприятие выпускает в год около 70 тыс. т продукции: различные виды картона, бумаги, санитарно-гигиенических изделий. Более 60% продукции отправляется на экспорт. К слову, основным сырьем для производства является макулатура: в месяц на "Альбертине" перерабатывают до 9 тыс. т.

На предприятии

Слонимская камвольно-прядильная фабрика - один из ведущих производителей чистошерстяной, полушерстяной и акриловой пряжи для трикотажного производства стран СНГ. В месяц здесь выпускают 140 т продукции. Большая часть ее - свыше 80% - отправляется на экспорт. Основный рынок сбыта - Россия, однако предприятие выходит на рынки стран Ближнего Востока, а также ЕС. Сейчас начинается и масштабный проект по модернизации производства, в том числе установке нового красильного оборудования.-0-

Слонимская камвольно-прядильная фабрика

Фото Леонида Щеглова