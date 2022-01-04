Развитие овцеводства и ремонт дорог: Крупко провел прием граждан в Мозыре

4 января, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития овцеводства в Мозырском районе, ремонта дорог в райцентре поднимались сегодня на приеме граждан и прямой телефонной линии, которые провел в Мозыре председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к губернатору обратился глава фермерского хозяйства, зарегистрированного в Мозырском районе. "Мы занимаемся племенным овцеводством. Сейчас поголовье у нас около 1750. Площадь - порядка 700 га. Намерены расширяться, увеличивать поголовье, расти и развиваться. А для этого нужны дополнительные земли, поэтому хочу попросить помощи в выделении земли в Калинковичском и Петриковском районах", - озвучил свои планы мужчина.

Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко уточнила, что в районе свободных земель нет. Территории, на которые претендует фермер, при упорядочении границ земельных участков отошли в другой район. Как было отмечено, есть возможность выделить фермеру земли за пределами Мозырского района.

"Государством четко определена поддержка фермерских хозяйств. Если хотите развиваться, посмотрим возможности, но не в ущерб другим. И нужно подумать на перспективу. Есть районы, в которых земля используется не так эффективно, как хотелось бы. Подумайте, если от вас будут такие предложения, мы их рассмотрим", - сказал Иван Крупко.

Фермер также отметил, что по овцеводческой программе сдает шерсть: "Мы реализуем в госорганизацию, однако пока дотацию не получили. В прошлом году сдали почти 2 т". После предоставления необходимого пакета документов вопрос урегулируют.

На прямую телефонную линию дозвонился пенсионер из Мозыря с вопросом о ремонте участка дороги, который находится возле пятиэтажного дома заявителя. "Дом тупиковый. По этой дороге ходят люди, потому что пешеходных дорожек нет. Однако она разбита, с ухабами", - описал ситуацию горожанин.

"Направим комиссию, проанализируем, что можно сделать. Сличим имеющиеся планы. Если дорога не включена в план, посмотрим возможности включения", - отметил Иван Крупко.

О ямочном ремонте дороги на ул.Гагарина и приведении в порядок ступеней между домами в Мозыре просила еще одна дозвонившаяся. По указанному адресу выедут соответствующие службы.

Жительница Добруша в своем звонке посетовала: уже дважды была ситуация, когда в доме переставал работать интернет. По ее словам, это связано с повреждением провода. В ситуации разберутся специалисты "Белтелекома".

Во время диалога с губернатором жители области озвучили и другие вопросы. По обращениям даны конкретные поручения.-0-

Фото Сергея Холодилина