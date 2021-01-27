Развитие строительной отрасли и системы медобслуживания: Кухарев рассказал о планах на пятилетку

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с коллективом "Горремавтодора" обсудил сегодня основные направления социально-экономического развития столицы на предстоящую пятилетку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По словам Владимира Кухарева, основными планами городских властей станет повышение эффективности работы промышленного сектора, развитие строительной отрасли, системы медобслуживания и образования. Также будет сделан акцент на строительстве и модернизации медицинских учреждений, новых школ и спортивных объектов.

Внимание уделят и качеству услуг ЖКХ. По планам, объем капремонта жилья в столице в 2021 году должен превысить 1 млн кв.м, а также остаться на таком уровне в последующие годы.

В ближайшие 5 лет продолжится дальнейшее озеленение города, а также планируется обновление всех мостов и путепроводов, которые в этом нуждаются. Ремонт будут проводить в сжатые сроки, чтобы сократить неудобства для горожан.

Как отметил в ходе встречи с коллективом "Горремавтодора" Владимир Кухарев, от организации он ждет дальнейшего развития, внедрения современных технологий и повышения качества выполняемых работ.-0-