Реабилитацию после COVID-19 в госпитале "Юрцево" прошли более 1 тыс. человек

3 февраля, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны "Юрцево" в Оршанском районе провел реабилитацию более 1 тыс. пациентов, перенесших COVID-19. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части госпиталя Людмила Сеньковская.

"Юрцево" проводит реабилитацию людей, переболевших COVID-19, с 2 июня прошлого года. В августе медики вернулись к обычному режиму работы, но в конце октября с приходом второй волны пандемии снова начали помогать восстанавливать здоровье людей после болезни.

Сегодня госпиталь принимает пациентов со всей Витебской области, перенесших коронавирусную пневмонию средней степени тяжести и тяжелую. В учреждении здравоохранения находятся 185 человек. Они проходят широкий спектр процедур и медицинской помощи. Все это регламентировано Минздравом, используются наработки зарубежных коллег, рекомендации ВОЗ.

Всех поступающих в госпиталь пациентов осматривают специалисты, чтобы понять состояние человека, какие нагрузки для него допустимы. Одна из главных задач реабилитации после пневмоний - "раздышать" легкие. "Важное место занимает дыхательная гимнастика, кардиореспираторные упражнения. В основе лежит особое дыхание с продолжительным выдохом. Пациенты этим занимаются два раза в день, летом - на свежем воздухе. Огромное внимание уделяется занятиям лечебной физкультурой, физиотерапии, проводят лазерное облучение, электрофорез, назначается массаж грудной клетки и другие процедуры. Пациенты переживают за свое здоровье, коллег, знакомых и близких, поэтому оказывается и психологическая помощь", - отметила Людмила Сеньковская.

В областном госпитале люди находятся 14-18 дней. Ежедневно у них проверяют температуру, сатурацию, артериальное давление.

Восстановление после COVID-19 - длительный процесс. Реабилитация под контролем медиков дает возможность сделать его более быстрым и эффективным. После выписки пациентам дают рекомендации по оптимальному питанию, физическим нагрузкам, дальнейшему образу жизни.-0-

Измерение температуры вновь прибывшим пациентам

Главный врач Николай Соколовский

Измерение кислорода в крови

Заместитель главного врача по медицинской части Людмила Сеньковская

Заведующий отделением врач-реабилитолог Владимир Шорин

Медицинская сестра по массажу Нина Соловьева

Медицинская сестра Виктория Коновалова

Отделение медицинской реабилитации

Буфетчица Ирина Альшаникова

Во время реабилитации

Фото Александра Хитрова