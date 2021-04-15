Реализация трех инвестпроектов завершится в Витебском районе в этом году

15 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Реализация трех инвестпроектов по производству сухих каш, батончиков из натурального сырья и топливных пеллет завершится в этом году в Витебском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя Витебского райисполкома Снежана Семенова.

В Витебском районе реализуются 12 инвестпроектов по строительству, реконструкции и модернизации производства. Какие-то из них лишь на стадии разработки, другие уже близятся к завершению. "В этом году на финальную стадию вышли три инвестпроекта.

Новое предприятие, появившееся на карте района, - ООО "Экопил", которое будет заниматься производством топливных пеллет. Частного инвестора привлекла близость к областному центру. Производственные территории будут располагаться около агрогородка Кировская. Выделен участок в 0,8 га, где ведется строительство с нуля. Общая стоимость проекта составляет около Br4 млн. На предприятии будет открыто около 15 рабочих мест", - рассказала Снежана Семенова.

Два других предприятия уже не первый год работают в Витебском районе. Для освоения новых рынков и увеличения объема производства они проводят модернизацию. Так, ООО "Белфуд Продакшн", которое занимается изготовлением продуктов детского питания, расширяет линейку товаров и для этого установит линию для производства сухих каш. Благодаря новому направлению предприятие сможет создать около 10 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций данного проекта составит порядка Br3млн.

Еще один успешный производитель, специализирующийся на выпуске продуктов питания, ООО "Регита" тоже установит новую линию - по производству батончиков из натурального сырья. Здесь появятся 10 новых рабочих мест, а итоговая стоимость инвестпроекта составит около Br1млн.

Основным источником финансирования данных проектов являются банковские кредиты.

В последнем квартале этого года также планируется введение в строй первой очереди крупного инвестпроекта ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика". Предприятие возводит возле населенного пункта Тригубцы бройлерный цех и цех убоя и переработки птицы. В дальнейшем предприятие расширит производственные территории, построив цех убоя крупного рогатого скота, а также проведет реконструкцию линии сушки и сортировки зерна. По проектам работы завершатся в 2023 году. В новых цехах создадут 50 новых рабочих мест. Общая стоимость масштабных проектов составит более Br150 млн.

В Витебском районе также запланировано строительство торгово-логистического центра, реконструкция МТФ "Калиново" в филиале "Сельскохозяйственное производство "Мазоловогаз". В 2021 году в Витебском районе планируется привлечь не менее Br150 млн инвестиций в основной капитал, что составит около 105% к уровню 2020 года.-0-