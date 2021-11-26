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26 ноября 2021, 16:43

Ребята из районов Гомельской области предложили рекордное число ноу-хау на конкурс "100 идей для Беларуси"

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более "100 идей для Беларуси" предложили на конкурс ребята из районов Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного комитета БРСМ, куратор молодежного инновационного проекта Марина Долбикова.

Сегодня в регионе завершился зональный отбор проектов на республиканский конкурс молодежных инноваций. По словам Марины Долбиковой, от ребят со всех районов юго-востока было подано 109 заявок. Это региональный рекорд. В этом году больше всего ноу-хау предложили инициаторы Мозырского района - 12 проектов. Немало сильных идей и от других. "К примеру, экспертный совет заинтересовал экологический проект, связанный с созданием автомата для сбора пластиковых и стеклянных бутылок. Автор - представительница гимназии Жлобина. На зональном туре в Ветке эксперты обратили особое внимание на предложение по очистке воды от микропластика. То есть актуальные, злободневные темы волнуют молодежь, которая смотрит в будущее. Есть понимание и желание сделать страну чище и краше для потомков, приумножить ее достояние. Ребята мыслящие, инициативные, и это радует ",- подчеркнула Марина Долбикова.

Молодежная мысль постоянно развивается. "Впечатляет тематика и разнообразие проектов. Значительная их часть касается ноу-хау в сельском хозяйстве, энергосбережении. Это и умные дома, и энергосберегающие теплицы. Развивается IT-направление. Сейчас многие стараются разработать мобильные приложения различного профиля и назначения. Достаточно много обучающих проектов социальной направленности", - разъяснила куратор проекта.

Впереди - гомельский городской и областной туры. Уже сейчас очевидно, что экспертному совету на этом этапе также придется непросто - многократно возросло и число, и качество проектов. Лучшие из лучших представят юго-восток страны на республиканском уровне.

Молодежный инновационный проект "100 идей для Беларуси" успешно проходит на протяжении 11 лет. За это время свои предложения и наработки представили более 1 тыс. парней и девушек из Гомельской области. К слову, имена многих ребят уже прозвучали на всю Беларусь. Около 100 проектов креативных гомельчан реализовано: внедрены в производство, в образовании и социальной сфере, различных направлениях народного хозяйства. Отдельно Марина Долбикова отметила проект виртуальной реальности по безопасности, созданный учащимися специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС, "Автобус предсказаний" студентки ГГТУ имени П.О.Сухого, тренажер сварки учащегося Гомельского профессионально-технического колледжа электротехники, "Хутор Мебиуса", реализованный в ГГУ имени Ф.Скорины. Уже в этом году реализован патриотический проект "Автобус памяти" учащейся 11-го класса средней школы №62 Гомеля. "Гомельская область всегда достойно выглядит в финале республиканского конкурса. Думаю, этот год не станет исключением", - резюмировала Марина Долбикова.-0-

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