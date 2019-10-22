Редкую для Беларуси сову обнаружили в офисе в Верхнедвинском районе

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сова залетела в здание АЗС в Верхнедвинском районе Витебской области, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Как пояснили в АПБ, это была сипуха - один из самых редких видов сов в Беларуси. В XXI веке были известны только два места гнездования сипухи в стране, а в текущем году эту птицу еще никто не видел. Сова залетела в офис через окно, которое оставили открытым на ночь. Утром ее обнаружили и выпустили из кабинета.

По словам орнитологов, сейчас период, когда молодые совы разлетаются в разные стороны. Часто их подбивают машины, иногда они залетают в помещения, чтобы спрятаться. Интересно то, что сипуха залетела так далеко на север. По мнению специалистов, нельзя исключать, что птица ручная и от кого-то улетела. "Очень светлый окрас может свидетельствовать о том, что это подвид, который живет на западе: в Великобритании, Франции, Португалии. Он довольно популярен у коллекционеров. В Беларуси в дикой природе встречается сипуха подвида Guttata с рыжей грудью", - отметили в АПБ.-0-