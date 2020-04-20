Реестр кандидатов в независимые директора наблюдательных советов ОАО сформирован в Витебской области

20 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области сформирован реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в состав наблюдательных советов ОАО с долей коммунальной собственности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

В реестр включены кандидатуры 10 человек исходя из предварительно определенных условий и требований, предъявляемых к таким управленцам. Они смогут оказать содействие обществам при внедрении элементов корпоративного управления, в частности в разработке стратегии их развития. Это является одним из приоритетных направлений повышения качества управления госсектора, отметили в комитете.

Витебская область владеет долями в уставных фондах 65 ОАО, функции владельческого надзора в которых осуществляют 9 органов государственного управления и гособъединений. Еще в 130 ОАО есть доли городов и районов. По отраслевой структуре более 70% от общего количества ОАО приходится на организации агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности.

Элементы корпоративного управления действуют в 19 ОАО с долей коммунальной собственности, или почти в каждом десятом обществе. Наиболее активно акционерные общества внедряют корпоративный кодекс, представляющий собой свод правил взаимодействия общества, его акционеров, органов управления и контроля как между собой, так и с государственными и иными организациями. Он принят в 10 ОАО, в том числе во всех акционерных обществах, владельческий надзор в которых осуществляет главное управление торговли и услуг Витебского облисполкома, а также на ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод", "Агрокомбинат "Юбилейный", "Мир услуг плюс", "Витебсклифт" и "АТП N4, г. Витебск".

В 9 ОАО действует иная модель корпоративного управления. Она представляет собой локальные нормативные правовые акты - положения о наблюдательном совете, дирекции, ревизионной комиссии, дивидендной политике и др. Такой управленческий механизм предполагает расширение полномочий каждого органа управления или контроля акционерного общества, пояснили в комитете.

"Витебскоблимущество" оказывает консультационную помощь обществам при внедрении моделей корпоративного управления, которые постоянно совершенствуются. В 2019 году от использования и реализации коммунального имущества в бюджет поступило около Br 22,2 млн, из которых 66% приходится на перечисление части прибыли унитарных предприятий и доходы на акции.-0-