Регата "За Беларусь" объединит более 60 юных спортсменов в Гомеле

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Зрелищная водная регата "За Беларусь" пройдет сегодня на реке Сож в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Новобелицкого района областного центра.

Старт мероприятия запланирован в 16.30 с гребной базы спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №6. Здесь на воду спустятся 35 учащихся, далее по пути к ним присоединятся еще около 30 ребят.

Байдарки с наклейками с государственной символикой будут сопровождать лодки и катера с развевающимися флагами.

Финишируют спортсмены на набережной реки Сож в центральном парке. Здесь ребят, которые занимаются водными видами спорта, будут встречать коллеги по другим направлениям, жители и гости города над Сожем. На набережной запланирован тематический флешмоб.

Водная регата "За Беларусь" организована для популяризации государственной символики в патриотическом воспитании юных граждан, а также поддержки стабильной и развивающейся Беларуси.-0-