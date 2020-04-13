Региональные организации "Белой Руси" оказали помощь медучреждениям Гродненской области

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Региональные организации "Белой Руси" в Гродненской области продолжают благотворительную акцию по поддержке медучреждений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской областной организации РОО "Белая Русь".

Уже оказана помощь на сумму более Br8,8 тыс. "Областная организация перечислила около Br2 тыс. Гродненской областной инфекционной клинической больнице. Деньги будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты, необходимых тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом", - рассказали в областной организации. В Ленинском районе Гродно около Br1 тыс. перечислены областной клинической больнице медицинской реабилитации.

Помощь оказывается не только финансовая. В Волковыске и Слониме районные организации "Белой Руси" передадут больницам антисептики и средства индивидуальной защиты. В Ивьевском районе по просьбе районной больницы были закуплены комплекты одноразовой посуды.

Акция в регионе будет продолжаться.-0-