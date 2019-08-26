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26 августа 2019, 17:07

Региональный ресурсный центр по кулинарному искусству планируют открыть в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Региональный ресурсный центр по кулинарному искусству планируют открыть в Гомеле в новом учебном году. Такую информацию озвучил сегодня на областном педагогическом совете начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе путей решения вопроса подготовки специалистов различных профилей Сергей Порошин обозначил использование сетевой формы организации производственного обучения на базе областных ресурсных центров. "В новом учебном году планируется открытие такого центра по кулинарному искусству на базе Гомельского профессионально-технического колледжа кулинарии. Это позволит организовать на современном оборудовании стажировку мастеров производственного обучения 11 учреждений профессионального образования, которые осуществляют подготовку по профессии "повар", - пояснил начальник главного управления образования.

Он также обратил внимание, что вопрос повышения привлекательности профобразования в глазах молодежи, их родителей, общества в целом остается приоритетным. Во многом этому способствует результативное участие представителей региона в конкурсах профессионального мастерства. Например, учащиеся Гомельского колледжа кулинарии заняли призовые места в международном конкурсе в компетенции "Поварское дело" в Брянске. Представитель Рогачевского профессионально-технического колледжа строителей стал вторым в компетенции "Плиточник" на международном конкурсе профмастерства в Орле. В республиканском молодежном проекте "WorldSkills - старт в будущее" в различных номинациях учащиеся области получили 20 призовых мест, из них шесть первых.

Сегодня на совещании педагогов Гомельской области, участниками которого стали 1 тыс. человек, подытожили результаты и достижения прошедшего учебного года, обсудили проблемы и пути развития региональной образовательной системы, определили задачи, стоящие перед отраслью. Кроме того, на конференции лучшие представители педагогической общественности получили награды.-0-

Теги
Гомель образование совещание ссузы
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