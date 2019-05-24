Реконструкция автодороги Р80 идет опережающими темпами

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 мая 2019, Пт
+22°C
Малооблачно EUR 2.3158
USD 2.0797
RUB 3.2244
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки
Президент
Лукашенко требует применять жесткие санкции к инвесторам за срыв обязательств
Президент
Румас предлагает Медведеву найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в СГ
Политика
"Муж ругался, что много покупаю!" Очередной поход в "Евроопт" принес жительнице Гродно 100 000 рублей
Общество
Шоу с эффектами дополненной реальности увидят зрители на церемонии открытия II Европейских игр
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В посольстве Бразилии в Минске открывается консульский отдел
14:31 Политика
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз
14:31 Общество
Житель Дятловского района избил соседа по общежитию и угнал его машину
14:25 Происшествия
Культурно-туристический центр планируется создать рядом с Домом-музеем Марка Шагала в Витебске
14:21 Культура
Около 70 фур доставят оборудование для церемонии открытия II Европейских игр
14:17 Общество
Польша рассчитывает на выработку решения о компенсациях за грязную нефть
14:15 В мире
Житель Новогрудского района из-за ревности ударил приятеля топором
14:10 Происшествия
Совмин одобрил проект соглашения о координации межгосотношений в области фундаментальных исследований в СНГ
14:09 Общество
Беларусь и Россия могут создать дискуссионную площадку по примеру "Петербургского диалога"
14:03 Общество
Кино под открытым небом: VOKA запускает серию городских кинопоказов
14:00 Общество
Юные футболисты Первомайского района выиграли минский финал "Кожаного мяча"
13:59 Спорт
Страны ЕАЭС достигли существенного прогресса в работе над концепцией общего финрынка
13:45 Экономика
Музей истории ВОВ создал виртуальный альбом "Как наши деды воевали..."
13:37 Технологии
Штурмовик Ил-2 у подножия Кургана Славы презентуют 5 июля
13:32 Регионы
Румас предлагает Медведеву найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в СГ
13:20 Политика
Молодежный марафон "75" пройдет в Беларуси с 11 июня по 3 июля
13:19 Общество
Доллар и российский рубль на торгах 24 мая подешевели, евро подорожал
13:19 Экономика
Беларусь примет молодежный ЧМ по хоккею в первом дивизионе
13:15 Спорт
Звезда мирового уровня станет хедлайнером церемонии открытия II Европейских игр в Минске
13:10 Общество
Видео со спящим в воде тюленем взорвало интернет
13:06 Калейдоскоп
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Реконструкция автодороги Р80 идет опережающими темпами

Регионы 24.05.2019 | 12:22
Фото Госкомимущества
Фото Госкомимущества

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Р80 Слобода - Паперня идет опережающими темпами, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Госкомимущества Елена Костюкова.

"По информации управляющей компании холдинга "Белавтодор", в настоящее время работы ведутся с опережением графика на 23%. В частности, уже завершено устройство земляного полотна, устройство конструкции на уширениях автомобильной дороги выполнены более чем на 70%. Кроме того, уже есть цементобетонное покрытие на одной полосе, возведены все водопропускные трубы, завершается строительство путепроводов и подземных пешеходных переходов, ведутся укрепительные работы по земляному полотну", - сообщила представитель ведомства.

Как отмечается, при реконструкции проводятся работы по защите окружающего и животного мира. В частности, устраиваются ограждения защитной сеткой во избежание выхода диких животных на участках дороги, которые проходят через леса, сооружения для очистки талых и дождевых вод. В населенных пунктах, примыкающих к дороге, устанавливаются шумозащитные экраны.

Автодорога Р80 является частью второй кольцевой вокруг Минска, она связывает автомобильные дороги М2 Минск - Национальный аэропорт Минск и М3 Минск - Витебск. Дорога реконструируется до категории с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития. К реконструкции приступили в ноябре 2018 года, завершить ее планируется к ноябрю 2019-го. Сметная стоимость работ - Br96 млн.-0-

Фото Госкомимущества

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
дороги, Минская область, реконструкция
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3158 BYN 2.321 BYN 2.327 BYN
USD
2.0797 BYN 2.078 BYN 2.08 BYN
RUB
3.2244 BYN 3.213 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Подготовка войск Минского гарнизона ко Дню Независимости
Все видео

Фотоновости

"Алеся" начала проходку второго тоннеля между станциями "Вокзальная" и "Ковальская слобода"
Все фото

Инфографика

Акция "Внимание - дети!" В преддверии летних каникул в Беларуси проходит акция "Внимание - дети!". Сроки акции: 25 мая - 5 июня. Цель - избежать травматизма детей на дорогах.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти
Лукашенко: в благоустройстве страны нельзя останавливаться
Лукашенко требует применять жесткие санкции к инвесторам за срыв обязательств
Политика
Фото из архива Румас предлагает Медведеву найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в СГ
В посольстве Бразилии в Минске открывается консульский отдел
Беларусь и ЕС близки к подписанию соглашений об облегчении условий получения виз и реадмиссии - Кравченко
Экономика
Фото из архива "Агролизинг" стал партнером программы Банка развития по финансовой поддержке МСП
Страны ЕАЭС достигли существенного прогресса в работе над концепцией общего финрынка
Доллар и российский рубль на торгах 24 мая подешевели, евро подорожал
Происшествия
Фото из Twitter-аккаунта МЧС Минска Пожар в здании "Горизонта" произошел из-за нарушения при огневых работах
Житель Дятловского района избил соседа по общежитию и угнал его машину
Житель Новогрудского района из-за ревности ударил приятеля топором
Общество
Минский стадион "Динамо" будет основным объектом II Европейских игр. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия игр и соревнования по легкой атлетике Шоу с эффектами дополненной реальности увидят зрители на церемонии открытия II Европейских игр
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз
Около 70 фур доставят оборудование для церемонии открытия II Европейских игр
Спорт
В Санкт-Петербурге к ЧМ-2023 по хоккею построят самую большую в мире арену. Фото IIHF Конгресс IIHF утвердил проведение чемпионатов мира до 2025 года
Юные футболисты Первомайского района выиграли минский финал "Кожаного мяча"
Беларусь примет молодежный ЧМ по хоккею в первом дивизионе
Технологии
Фото из архива Музей истории ВОВ создал виртуальный альбом "Как наши деды воевали..."
velcom | A1 запустил новую линейку "A1 Бизнес онлайн" с фиксированным интернетом для бизнеса
Более 3 млрд фейковых аккаунтов удалены с Facebook за полгода
Культура
Фото из архива Форум к 200-летию Станислава Монюшко пройдет в НАН Беларуси
Культурно-туристический центр планируется создать рядом с Домом-музеем Марка Шагала в Витебске
Миниатюры юных художников из Армении представят в галерее "Университет культуры"
В мире
Тереза Мэй. Фото The Guardian Тереза Мэй заявила об отставке
Польша рассчитывает на выработку решения о компенсациях за грязную нефть
На юге Польши сохраняется угроза наводнения
Калейдоскоп
Настя Каменских и Потап. Фото из Instagram-аккаунта Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Видео со спящим в воде тюленем взорвало интернет
Юлия Меньшова очаровала поклонников новым фото
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Пункт назначения: доехать любой ценой
Под офицерскими звездами
Семь раз отмерь
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия