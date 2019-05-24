Реконструкция автодороги Р80 идет опережающими темпами

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Р80 Слобода - Паперня идет опережающими темпами, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Госкомимущества Елена Костюкова.

"По информации управляющей компании холдинга "Белавтодор", в настоящее время работы ведутся с опережением графика на 23%. В частности, уже завершено устройство земляного полотна, устройство конструкции на уширениях автомобильной дороги выполнены более чем на 70%. Кроме того, уже есть цементобетонное покрытие на одной полосе, возведены все водопропускные трубы, завершается строительство путепроводов и подземных пешеходных переходов, ведутся укрепительные работы по земляному полотну", - сообщила представитель ведомства.

Как отмечается, при реконструкции проводятся работы по защите окружающего и животного мира. В частности, устраиваются ограждения защитной сеткой во избежание выхода диких животных на участках дороги, которые проходят через леса, сооружения для очистки талых и дождевых вод. В населенных пунктах, примыкающих к дороге, устанавливаются шумозащитные экраны.

Автодорога Р80 является частью второй кольцевой вокруг Минска, она связывает автомобильные дороги М2 Минск - Национальный аэропорт Минск и М3 Минск - Витебск. Дорога реконструируется до категории с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития. К реконструкции приступили в ноябре 2018 года, завершить ее планируется к ноябрю 2019-го. Сметная стоимость работ - Br96 млн.-0-

Фото Госкомимущества