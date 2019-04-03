Реконструкция набережной Свислочи в Минске начнется в конце года

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию участка набережной Свислочи в Минске планируется начать в сентябре-октябре текущего года, сообщил сегодня журналистам директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик в пресс-центре БЕЛТА.

"Это будет переходящий объект на 2020 год. Здесь потребуется провести водопонижение, которое выполняется в зимний период. В сентябре-октябре начнем работу и к лету следующего года закончим", - отметил Александр Ярошик.

Сначала планируется привести в порядок левый берег реки от ул. Я. Купалы до пр. Независимости, на правый берег разрабатывается проектно-сметная документация, но окончательно она не утверждена.

Как сообщалось, на участке набережной в районе улицы Коммунистическая предстоит заменить все инженерные сети, установить новые конструкции, укрепляющие береговую линию, парапеты (они по внешнему виду будут напоминать существующие бетонные ограждения). Пешеходную зону предполагается вымостить мелкоразмерной бетонной плиткой, появятся дополнительные площадки-карманы для отдыха. Планируется обновить скамейки, урны, светильники, озеленить прилегающую территорию многолетними растениями и цветниками. Границы работ практически не будут захватывать зеленые территории парка.

Набережная Свислочи на данном отрезке построена в 1957 году и стала одним из любимых мест отдыха минчан и туристов. Обустройство водной артерии в центре Минска в свое время значительно преобразило городскую среду, но за прошедшие годы конструкции поизносились. В 2016 году принято решение наиболее аварийные участки береговой линии реконструировать, разработан план мероприятий до 2020 года по оздоровлению реки, ее притоков и благоустройству прилегающих территорий.

Первый масштабный проект завершен в мае 2017 года, обновлена набережная от улицы Максима Богдановича до острова Мужества и Скорби. Укреплены откосы, заменены инженерные коммуникации, уложена тротуарная плитка. Пешеходная зона стала шире примерно на метр. Ее украшают фонари под старину - парковые торшеры классического стиля аналогичны тем, что размещены на территории Троицкого предместья.-0-

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