Реконструкция тепломагистрали в центре Минска завершится к началу отопительного сезона

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция участка тепловой магистрали №16 завершится к началу отопительного сезона. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП "Минскэнерго".

Эта тепломагистраль расположена в районе пр.Независимости в границах улиц Кирова, Свердлова, Володарского и Михайловского сквера. Она обеспечивает теплом потребителей центральной части города, ее источником теплоснабжения являются пиковая котельная Харьковская и ТЭЦ-2.

Реконструкция началась в январе текущего года. Тепловые сети под землей заменят на современные предизолированные трубы, которые оснащены системой оперативного дистанционного контроля изоляции трубопровода. При этом трубы будут прокладывать не только открытым способом с помощью земляных раскопок, но и путем протаскивания трубопроводов в существующих проходных каналах без нарушения земляного покрова, полотна автодорог и тротуаров.

Всего будет реконструировано и заменено старого трубопровода в однотрубном исчислении общей протяженностью 1257 м. Реконструкцией данного участка занимается подрядная организация ПК ООО "КИПтеплосервис".-0-