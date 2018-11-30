Реконструкция центральной котельной в Браславе запланирована в 2020 году

30 ноября, Браслав /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В 2020 году планируется реконструировать центральную котельную в Браславе, где установят два котла общей мощностью 6 МВт. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, первый заместитель начальника главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома Дмитрий Герасимов.

"На котельной планируем установить два котла по 3 МВт, которые будут работать на торфе. В регионе есть его запасы. Рассчитываем, что котельная сможет работать в пиковые нагрузки в период низких температур, чтобы не использовать газовое топливо. Проводя реконструкции котельных области, мы не собираемся строить новые теплоисточники, а задействуем имеющиеся площади. Финансирование идет на технологию и замену оборудования", - отметил Дмитрий Герасимов.

По его словам, в Витебской области принята стратегия переводить теплоисточники выше 1 МВт на щепу, а меньшей мощности (до 200 кВт) - на пеллеты. Еще одно из планируемых направлений развития - электрокотельные.

В настоящее время в северном регионе работает 520 котельных ЖКХ, большинство из них на местных видах топлива (МВТ). Как правило, это щепа. Работа по энергосбережению и энергетической независимости проводится не первый год и в этом направлении собираются двигаться дальше. "Если в 2006 году в регионе на МВТ действовали 22% котельных, то сегодня - 68%. Витебская область лидирует среди систем ЖКХ Беларуси в этом показателе", - подчеркнул Дмитрий Герасимов.

В Браславе проходит конференция "На пути к климатической нейтральности. Энергосбережение и развитие возобновляемых источников энергии". Участники форума подводят итоги реализации проекта "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси". Местные власти взяли на себя обязательство к 2020 году снизить выбросы на 20%, а к 2030 году - сравнять объемы выбросов и поглощения парниковых газов. Проект стартовал в 2016 году и финансировался Европейским союзом. Реализовывали его Браславский райисполком и Центр экологических решений.-0-