11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию диагностического центра в Могилеве планируют завершить к 2021 году, уже выполнена первая очередь - по проекту "Заботливая поликлиника" обновилась регистратура. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель главного врача по хозяйственной части Могилевского областного лечебно-диагностического центра Виталий Шишкин.

"Сейчас завершается первая очередь работ по реконструкции диагностического центра - обновление регистратуры. На ее модернизацию было потрачено порядка Br780 тыс. Реконструировали крыльцо, расширили холл, заменили все внутренние системы, перенесли из подвала на первый этаж гардероб. Внедрили электронную очередь", - рассказал Виталий Шишкин.

В обновленной регистратуре будет 15 рабочих мест. Начнет функционировать колл-центр. Это необходимо для того, чтобы сократить очереди. Появятся открытые места для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Дополнительно в здании заменили два лифта.

"В нашем диагностическом центре реализуется пилотный проект Министерства здравоохранения Беларуси "Заботливая поликлиника". Основная цель этого проекта - повышение удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг и обслуживанием. Именно участие в этом республиканском проекте дало нам возможность провести такую глобальную модернизацию регистратуры. В этом году нашему центру исполнилось 30 лет. И лучший подарок - это забота о пациентах", - подчеркнул заместитель главного врача по медицинской части Могилевского областного лечебно-диагностического центра Виктор Тоестев.

Оценить качество работы регистратуры клиенты диагностического центра смогут уже сегодня.

В следующем году приступят ко второй очереди реконструкции центра: модернизации фасада, благоустройству территории и установке панорамного лифта. "Панорамный лифт будет снаружи. С его помощью мы освежим вид диагностического центра и откроем новые виды города, но в первую очередь это элемент обеспечения безбарьерной среды. Разработкой и установкой будет заниматься ОАО "Могилевлифтмаш". Приблизительная стоимость - Br450-460 тыс. Планируем закончить реконструкцию нашего медицинского учреждения к 2021 году", - отметил Виталий Шишкин.

Могилевский областной лечебно-диагностический центр - это многопрофильное медицинское учреждение, рассчитанное на 1,6 тыс. посещений в день. Сейчас здесь работают 583 сотрудника: в их числе 131 врач, 205 медицинских сестер и фельдшеров.-0-