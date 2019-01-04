Реконструкцию двух путепроводов на МКАД завершат к концу 2019 года

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию двух путепроводов на 3-м и 25-м км Минской кольцевой автодороги завершат к концу 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик.

"Ремонт будет проводиться по аналогии с работами на путепроводе МКАД в районе Игуменского тракта: где-то круглосуточно, а если технологически невозможен такой режим - в одну смену. До конца года он должен завершиться. Движение на участках ограничивается с 8 января. Нужно установить более 250 дорожных знаков, временных конструкций и схем объезда, а также около 2,5 тыс. блоков для разграничения потоков, разобрать ограждения для организации переездов с одного кольца на другое, подъезда техники", - отметил Александр Ярошик.

По его словам, подготовительный этап займет два дня. Первое время, пока водители не адаптируются к новым условиям, строители будут работать на проезжей части только в дневное время.

В 2019 году в столице планируется отремонтировать мостовые сооружения в районе ул. Франциска Скорины (3-й км МКАД), а также в районе ул. Наполеона Орды и поворота на филиал БГУ (25-й км МКАД). На первом путепроводе с 8 января закроют движение на внутреннем, на втором - на внешнем кольце. Транспорт будет ходить по двум полосам дороги со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной - в обратном направлении. На 25-м км машины поедут по внутреннему кольцу: здесь выделят две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы и одну полосу для движения в обратную сторону.

Уже к концу мая оба путепровода снова откроются для движения: во время II Европейских игр объекты будут функционировать. Затем ремонт продолжится.

"Гордорстрой" приносит извинения за неудобства для автомобилистов и просит предприятия пересмотреть графики и маршруты своих поездок с исключением движения в часы пик на указанных участках МКАД. Во время ремонта предстоит заменить балки путепроводов на более современные цельномонолитные, предусмотрено их дополнительное скрепление между собой.-0-