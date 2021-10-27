Реконструкцию участков дорог Минск-Микашевичи и Слобода-Новосады планируют завершить в этом году

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию автодорог Р23 Минск - Микашевичи и Р53 Слобода - Новосады планируют завершить в этом году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "По маршрутам страны: состояние дорожных сетей, пассажирских и грузовых перевозок в Беларуси" начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы планируем завершить реконструкцию участков дороги Р23 Минск - Микашевичи и Р53 Слобода - Новосады. Все эти объекты реализуются с участием белорусских подрядных организаций, там применяются самые современные технологии", - сказал Сергей Леончик.

Говоря о будущих проектах, он отметил, что сегодня уже начато строительство обхода Могилева. В ближайшей перспективе планируется привлечь средства для реконструкции участков автомобильных дорог М3 Минск - Витебск и Р46 от Лепеля до Полоцка со строительством обхода Полоцка. Это ключевые проекты, на которых сконцентрированы основные усилия по привлечению финансирования.

"В настоящее время проходят консультации с Евразийском банком развития по привлечению кредитных средств для реконструкции дороги М3, о конкретной сумме еще говорить рано, потому что идет проработка проекта. Сегодня мы дорабатываем все оставшиеся нюансы, - сказал начальник управления. - Также мы подготовили технико-экономическое обоснование для привлечения финансирования на реконструкцию автодороги Р46. Для этого проекта мы планируем привлечь кредитные средства китайских банков. Уже подготовлено инвестиционное предложение, все необходимые документы переведены на английский язык. В ближайшее время Министерство экономики направит это предложение китайской стороне. Говорить о суммах опять же пока не буду, потому что конкретные условия еще не согласованы".-0-