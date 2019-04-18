Реконструкцию задержания банды 40-х годов провели к 100-летию УВД Гомельского облисполкома

18 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. События 70-летней давности по задержанию преступной группировки восстановили в центре Гомеля в честь 100-летия УВД облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
Военно-историческая реконструкция "Дело банды Гавриленко 1944-1949 годов" стала одним из самых зрелищных юбилейных мероприятий. Гомельчане увидели реалистичную постановку с выстрелами, привлечением техники и обмундирования тех лет. События восстановили участники военно-исторического клубного объединения "Честь мундира", а также клубов "53-й мотострелковый полк НКВД" и "Бобруйский рубеж".
В непростые послевоенные годы преступная группировка долгое время нарушала покой жителей в Кормянском, Буда-Кошелевском и Журавичском районах. Во второй половине 1940-х годов банду обезвредили, а около полутора десятков ее участников были осуждены.
"Подобных подвигов в столетней истории гомельской милиции было немало. Конечно, хотелось бы, чтобы подобных происшествий было как можно меньше. А гомельчане, как и все жители Беларуси, должны быть уверены, что правоохранительные органы всегда готовы защитить их от преступных посягательств, - рассказал начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев. - От себя лично хочу поздравить ветеранов, которые долгое время своей работой и трудом оказывали помощь общественности в борьбе с преступностью. Их передовой опыт, безусловно, очень важен и полезен". Молодым сотрудникам он пожелал стремиться повышать профессиональный уровень.
Сегодня утром минутой молчания и торжественным ритуалом почтили память погибших при исполнении служебного и воинского долга у здания милиционерам. Сотрудники и ветераны УВД возложили цветы к мемориалу. Праздничные мероприятия проходили и во Дворце культуры железнодорожников. Здесь собрались руководители, возглавлявшие УВД на протяжении многих лет, ветераны службы. На выставке "100 лет - на защите Родины" также оживали будни правоохранителей из разных десятилетий. Рядом была открыта экспозиция спецтехники, стоявшей на службе милицейского ведомства разных лет.
Поздравления гомельским правоохранителям адресовал заместитель министра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками Юрий Караев, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, а также руководство других ведомств, города и области.
Завершит встречу театрализованный концерт.
В колонном зале дворца Румянцевых и Паскевичей начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев 17 апреля вручил медали, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности МВД Беларуси, регионального подразделения 50 сотрудникам различных служб областного милицейского ведомства, достигшим высоких результатов в оперативно-служебной деятельности. В управлении открылся обновленный историко-демонстрационный зал.
Губернское управление рабоче-крестьянской милиции в структуре Гомельского губисполкома было создано 18 апреля 1919 года.-0-
Фото Сергея Холодилина,
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