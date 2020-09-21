Ректор ГрГМУ предлагает активнее привлекать молодежь к научным исследованиям и работе в вузе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо более активно привлекать молодежь во время учебы в вузе к научным исследованиям, к преподавательской деятельности и административной работе, чтобы в последующем они более подготовленными приходили на рабочие места. Такое мнение высказала журналистам Елена Кроткова, согласованная сегодня главой государства на должность ректора Гродненского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Кроткова считает одной из важных задач для вуза работу по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса с точки зрения его практико-ориентированности. "Здравоохранение страны и региона интенсивно развивается в последние годы. И ему необходимы высококвалифицированные кадры, патриоты страны. Поэтому уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров путем создания всех условий для саморазвития, самопознания, самоопределения студентов, - уверена она. - Более активно привлекать одаренную молодежь к научным исследованиям, к преподавательской деятельности и административной работе. Это очень важно для того, чтобы они пришли подготовленными на работу".

"Не секрет, что в настоящее время при очень хорошей теоретической подготовке практических навыков у выпускников, к сожалению, недостаточно", - добавила она.

По ее мнению, немаловажно также развитие инновационной вузовской науки, сохранение кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава и привлечение туда молодых ученых.

"Важно закрепиться и утвердить свои позиции на международном образовательном рынке, - подчеркнула Елена Кроткова. - Все это возможно, только если мы сохраним социальную стабильность, если будем сохранять и приумножать наши традиции".-0-