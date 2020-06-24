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24 июня 2020, 18:18

Ректор МГУ им.Кулешова: если вести со студентами открытый диалог, никто из них не пойдет высказываться на улицы

Денис Дук. Фото из архива
Денис Дук. Фото из архива

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Если вести со студентами открытый диалог, никто из них не пойдет высказываться на улицы. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова доктор исторических наук, профессор Денис Дук.

"Для людей, которые действительно пришли получать качественное образование, в Беларуси созданы все условия. Учебный процесс должен идти в спокойных и мирных внешних условиях - ничто не должно отвлекать студентов от учебы. Чтобы держать руку на пульсе имеющихся проблем, мы стараемся выстраивать со студентами адекватный диалог. Часто проводим встречи, слушаем и стараемся находить выходы из каких-то проблемных ситуаций. И этот процесс важен как для руководства вуза, так и для студентов: мы отслеживаем, с чем сталкиваются ребята, а студенты могут высказаться по тем вопросам, которые их больше всего волнуют на данный момент. Студенты - это молодые, амбициозные и креативные ребята, которые остро реагируют на все изменения в обществе. И когда у них есть возможность в спокойном диалоге высказать свое мнение - никто не будет потом размещать фейковые новости в соцсетях и устраивать беспорядки на улицах", - считает профессор.

Как отметил ректор могилевского вуза, кроме условий для качественного обучения студентов, в Беларуси предусмотрены социальные гарантии и преференции для выпускников, в том числе и гарантированное первое рабочее место. "С каждым годом у нас увеличивается количество выпускников, которые получают образование за счет собственных средств, но используют возможность распределения. Ребята могут сами найти себе место работы и распределиться туда или воспользоваться теми вариантами, которыми располагает университет, - отметил Денис Дук. - Хорошо развита и траектория личностного роста для тех, кто собирается после университета посвятить себя науки. Если студент хочет после вуза продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре, проблем с этим нет. Сегодня стипендия как аспирантов, так и докторантов очень весомая и позволяет молодому ученому полностью посвятить себя науке, не переживая лишний раз за свое благосостояние".

Благодаря программе модернизации высшей школы белорусские вузы сделали колоссальные шаги вперед. В университетах работают современные лаборатории, не уступающие мировым аналогам. Сегодня создаются условия для того, чтобы вузы объединялись в кластеры. Это объединение университетов всей республики по определенным направлениям, которое дает возможность использовать в подготовке будущих специалистов любые имеющиеся в вузах лаборатории. Могилевский университет тоже пошел по этому пути - вошел в состав единого республиканского научно-технологического кластера.

В Беларуси студентам оказывается значительная социальная поддержка. "В региональных вузах, таких как Могилевский университет, имеется возможность заселять студентов в общежития. Работа по улучшению условий проживания студентов идет практически беспрерывно. Мы часто проводим встречи с активом вуза и теми, кто живет в общежитиях, чтобы узнать их проблемы и просьбы по улучшению условий проживания. Если это в наших силах - приводим в порядок. Если такой возможности нет, стараемся донести до молодых людей, почему та или иная просьба пока остается без внимания. Любую сложившуюся проблему можно решить мирными и спокойными методами, а для этого нужно быть открытыми к диалогу", - рассказал Денис Дук.-0-

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