Ремонт без приемки, расходы выше нормы - КГК выявил нарушения на борисовском УП "Жилье"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения действующего законодательства установили работники межрайонного комитета государственного контроля при проверке Борисовского городского унитарного предприятия "Жилье", сообщили БЕЛТА в КГК.

Особенно грубо нарушались требования законодательства в области строительства. Несколько лет жилые дома эксплуатировались без должной приемки после капитального ремонта и модернизации. Кроме того, работающие теплосети не приняты в эксплуатацию после их замены. Установлено, что стоимость строительно-монтажных работ на объектах строительства, выполненных и оплаченных за счет бюджетных средств и отчислений населения на капитальный ремонт, завышена на общую сумму Br28,2 тыс.

Проверка выявила, что раздельный сбор отходов на имеющейся линии сортировки не организован должным образом. Доля собранных вторичных материальных ресурсов (ВМР) на сортировочной линии УП "Жилье" в 2018 году составила только 17,3%, в 2019 году - 17,9%.

Резервы для сокращения затрат почти не используются. Например, за 2019 год фактические расходы тепловой энергии на единицу продукции по двум котельным превысили нормативные в 1,7 раза, а фактические расходы электроэнергии по гостинице превысили нормативные в 2,2 раза.

Анализ показал, что УП "Жилье" не в полном объеме выполняет доведенные ключевые показатели деятельности. В частности, это касается снижения удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии.

Обоснованные претензии вызывает организация работы с обращениями граждан. Некоторые ответы заявителям являются отписками. Например, на обращение гражданина, поступившее 23 декабря 2019 года, подготовлен ответ о том, что вопрос ремонта подъездного козырька будет рассмотрен при формировании титульных списков на 2020 год. Обращение списано в дело, окончательный ответ отсутствует.

Рассмотрение обращений граждан, внесенных в книгу замечаний и предложений, также производится с нарушением законодательства. Так, одно из обращений необоснованно оставлено без рассмотрения, т.к. не было подписи заявителя, которому, к слову, не направили даже уведомление о судьбе его обращения.

Имелись и нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов на различных объектах: котельных, дворовых территориях, в жилых домах, общежитиях, гостиницах и др. Предприятие нарушало порядок проведения процедур закупок при строительстве объектов за счет средств бюджета. Систематически работники с задержкой получали средний заработок за время трудовых отпусков и окончательный расчет при увольнении.

Материалы проверки направлены в Борисовский райисполком и ГО "ЖКХ Минской области" для принятия мер по устранению нарушений. Виновные будут привлечены к ответственности.-0-