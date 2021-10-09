Ремонт домов и услуги ЖКХ лидируют среди тем обращений к Кухареву

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство звонков, поступивших сегодня на прямую телефонную линию председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, касались жилищных проблем, содержания мест общего пользования и оказания коммунальных услуг, передает корреспондент БЕЛТА.

У одной минчанки после замены батарей в ходе капремонта дома в одной из комнат, по мнению заявительницы, греет меньше примерно на 10 градусов, чем на кухне. "Бывает 20 градусов тепла, бывает 17. Я много не прошу: может, надо просто что-то отрегулировать", - попросила женщина. Глава столичной мэрии сказал, что направит специалиста посмотреть, что на самом деле происходит с батареей, и определить, что нужно делать.

Многодетная мама, у которой из четверых детей один несовершеннолетний, проживает с ними в трехкомнатной квартире. Бывший муж одну комнату по суду забрал как свою долю. Он собирается ее продать, предлагает выкупить бывшей супруге (по первоочередному праву). Женщина хотела использовать на эти цели средства семейного капитала, но в райисполкоме сказали, что нуждающейся она не является - хватает метров (площадь всей квартиры 92 кв.м, из которых женщине и ее детям остались 60 кв.м). Выкупить комнату без какой-либо помощи, льготного кредита или семейного капитала многодетная мама не может. "Он же тогда продаст ее непонятно кому. Каково это будет с чужими людьми жить? Помогите, пожалуйста", - обратилась женщина.

"Трудно сразу ответить, есть неясные моменты. Изучим вашу ситуацию, постараемся помочь", - ответил Владимир Кухарев. С одной стороны, все по закону, но понять дилемму заявительницы можно. К тому же странным выглядит несоразмерное разделение собственности после развода.

Председатель ТС на ул.Матусевича, 58, рассказала о непростом конфликте с собственником помещения в доме, который захотел в это помещение сделать отдельный вход с улицы для передачи своих квадратов в аренду сети кофеен. По словам женщины, на руках у предпринимателя есть согласование районной администрации на архитектурный проект. Но разрешения на проведение работ у него нет, ведь еще не было голосования всех членов ТС, без которого какие-либо действия незаконны. "Мы вынесли вопрос на внеочередное общее собрание, голосование проходит с 4 по 17 октября. Несмотря на это, на этой неделе он пробивает стену и делает проем", - сообщила председатель ТС. Владимир Кухарев посоветовал ей продолжать процедуры по управлению общей собственностью в соответствии с законом. А администрации Фрунзенского района поручил проконтролировать решение вопроса. И если предприниматель действительно занялся самоуправством, заставить его вернуть все обратно.

Минчанка, которая проживает в 16-этажном доме 1977 года постройки, пожаловалась на странный гул в стояке по ночам. По ее словам, мешает этот шум и соседям. "Лет 10 назад была такая же проблема. Со скандалом, но исправили. Сейчас все повторяется. И никто мер не предпринимает", - поделилась бедой заявительница. Владимир Кухарев поручил ответственным выехать на место и разобраться в причинах гула, после чего устранить проблему.

Звонили и за разъяснением новой нормы в соответствии с указом Президента от 1 октября 2021 года №375 "О мерах по оказанию государственной поддержки", по которой увеличен до 23 лет возраст детей в многодетных семьях для предоставления права на жилищную субсидию. Норма вступает в силу с 15 января 2022 года. Но каждый частный случай требует индивидуального рассмотрения, поэтому с заявителями позже свяжутся специалисты, чтобы изучить все нюансы.

Проблему старого двухэтажного дома на ул.Грушевской, 144, как считает одна из жительниц, можно исправить только волевым решением. Почти за 60 лет ни разу не делался капремонт. Центрального отопления нет, устанавливать газовые котлы в квартирах жильцам надо на свой страх и риск, система труб уже сильно устарела и проржавела. В список под снос этот дом не включен, в перспективные планы капремонта - тоже. Председатель горисполкома считает, что можно вместо капремонта провести отдельные работы по замене инженерной системы. Или поискать еще решения, которые бы устроили все стороны.

Пять месяцев в доме №65 на ул.Волгоградской идет капремонт. И сейчас, когда осень вступила в свои права, жильцы вынуждены мерзнуть. Заявительница утверждает, что разрываются трубы, вода заливает квартиры, из канализации на поверхность попадают нечистоты. За качеством работ никто не следит. Владимир Кухарев поручил районной администрации проверить ситуацию на месте, лично пройти по квартирам. А отопление тем более надо включать в течение 1-2 дней.

Недовольны ремонтом подъезда пенсионеры, проживающие в малосемейке на ул.Белецкого, 16/2. "Раз в неделю работники только приходят, по стенам что-то размажут. Перила старые, они их даже не собираются ремонтировать", - добавила заявительница. Возмущена она и тем, что коммунальщики не реагируют на заявления об антисанитарии в двух квартирах дома.

Из-за задержки строительства дома во 2-м Прилукском переулке, который возводился преимущественно для многодетных, многие застройщики оказались в сложном положении. У одной женщины взят коммерческий кредит на остаток квадратов, которые не субсидируются. И приходится еще платить за арендуемое сейчас жилье, причем договор об аренде заканчивается уже в октябре. Второй пришлось продать старую квартиру, чтобы построиться, покупатели позволили пожить до 1 декабря. Что делать, если к этому времени новоселье не состоится, многодетная мама не знает.

Владимир Кухарев заверил обратившихся, что в этом месяце дом будет сдан, осталось только получить заключение Госстройнадзора. А вот когда произойдет заселение, зависит от собственников и председателя ТС - как быстро они заключат все необходимые договоры. Если в итоге решат, что хотят перейти на баланс ЖКХ, то сроки заселения затянутся. Чтобы на это время решить финансовый вопрос, глава города посоветовал обратиться в банк за субсидией - она выдается быстро.-0-