Ремонт дорог, благоустройство, аренда и экология - Соловей провел прямую линию в Гомеле

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тема благоустройства преобладала на прямой линии председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Львиная доля вопросов касалась ремонта дорог. Просьбы озвучены из нескольких районов. Так, Раиса Николаевна из Минской области просила от имени своих земляков из Лельчицкого района благоустроить подъезд к кладбищу. "Жители бывшей деревни этого района приезжают сюда из разных стран и уголков Беларуси, чтобы прибраться на могилках родных, почтить их память. Возникают сложности с проездом по дороге, которую насыпали еще в 1960-х годах", - поделилась женщина. Губернатор поручил председателю райисполкома в недельный срок разобраться в ситуации и найти варианты ее разрешения.

На плачевное состояние участков дорог жаловались также жители Гомельского района, Гомеля, Петрикова.

Гомельчанин Дмитрий заинтересован в приобретении объекта в деревне Головинцы Гомельского района. С 2014 года мужчина арендует помещение бывшего коровника. По словам заявителя, здание нуждается в ремонте. Объект несколько раз выставлялся на аукцион, но желающих его купить не нашлось. Мужчина хотел бы приобрести его за одну базовую величину. Он готов эксплуатировать его и далее, создавая новые производственные мощности. Также дозвонившийся выразил желание вести фермерское хозяйство и выращивать ягодные культуры и уже написал заявление на выделение участка под эти цели.

Губернатор взял вопрос на личный контроль, даны поручения специалистам комитета "Гомельоблимущество" проработать вопрос в рамках законодательства.

Гомельчанка переживает за здоровье горожан. В регионе с ноября 2020 года введен масочный режим. Однако, по словам женщины, многие не придерживаются этой рекомендации. "Меня очень волнует этот вопрос. Сейчас мало кто надевает маску в общественном транспорте, на почте, в магазинах и других местах. Наши люди, пока их не накажут рублем, не прислушиваются к рекомендациям", - эмоционально высказалась дозвонившаяся.

Сразу несколько жителей индивидуальной жилой застройки Романовичи просили спасти от засорения местное озеро. "Сюда свозят строительный мусор - озеро превращается в свалку. А ведь здесь можно в перспективе сделать хорошую зону отдыха, прогуливаться с детьми. Помогите, пожалуйста, спасти озеро", - обратился Евгений. Такая же просьба поступила и от многодетной мамы Елены Валентиновны. Также женщина просила помочь новоселам жилой застройки решить вопрос с подвозом детей в местную школу. Вскоре ее семья также переезжает жить в новый дом, и ребенку с их крайней улицы предстоит добираться до сельской школы пешком минут 20-25. "Если можно, организуйте, пожалуйста, подвоз детей на специальном школьном автобусе или предусмотрите заезд имеющихся автобусов на дальние улицы Романовичей. Еще один момент - продление рабочего дня в детском садике хотя бы на 30 минут или создание дежурной группы, чтобы я и другие родители успевали забирать детей после работы", - предложила варианты решения волнующих ее вопросов гомельчанка.

Геннадий Соловей отметил, что постепенно инфраструктура застройки в Романовичах улучшается. "Все сразу мы сделать не можем, но находим возможность и уделяем внимание новым микрорайонам. И озеро благоустроим. Сейчас в микрорайоне Хутор строится школа, в 104-м работает новый детский сад. Есть еще много планов, которые постепенно реализуем", - рассказал он. Варианты подвоза детей в Романовичах продумают профильные организации совместно с управлением образования.

Жители Калинковичского района благодарили за открытие в районной ЦРБ кабинета компьютерной томографии.

За три часа субботнего утра на прямую линию обратились более 46 жителей Гомельской и других областей. Их обращения касались транспортного сообщения, дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, тарифов на коммунальные услуги, связи, работы гаражных кооперативов, содержания кладбищ, земельных споров и др. Проблемные вопросы граждан взяты на контроль, по каждому из них даны поручения и обозначены сроки их исполнения.-0-