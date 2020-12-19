Ремонт дорог, водоснабжение, медобслуживание - Анатолий Лис провел прямую линию

19 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис провел сегодня прямую телефонную линию, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из первых дозвонился житель Ляховичей. От имени жителей района он обратился с просьбой о строительстве в городе бассейна. "Большого бассейна нет в Барановичах, где проживают 180 тыс. человек. Если будем строить, то в первую очередь там. Ляховичи рядом - около 30 км. А вот строительство небольшого бассейна в школе, детском саду нужно рассмотреть. Так ситуация складывается сейчас. Конечно, хотелось бы, чтобы 25-метровые бассейны со временем появились в каждом районном центре", - отметил Анатолий Лис. Также мужчина попросил найти возможности для обустройства беговой дорожки на стадионе. "Нужно сделать. Включим в программу", - ответил председатель облисполкома.

Житель деревни Шебрин Брестского района рассказал о затянувшейся проблеме с водоснабжением. Старая скважина около года назад вышла из строя. Новую обещают построить в 2021-м. "Оставить деревню без воды неправильно. В некоторых колодцах она пропала. В скважинах, если идет, либо ржавая, либо с запахом", - описал ситуацию сельчанин. По словам директора областного ЖКХ Александра Максимчука, проектно-сметная документация уже изготовлена, строительство скважины включено в областную инвестиционную программу. "Нужно выехать на место, встретиться с людьми и решить вопрос с обеспечением водой сейчас. Она должна быть у каждого человека", - поручил Анатолий Лис областной и районной службам ЖКХ.

Несколько вопросов на прямой линии касались обустройства дорог, досрочного использования семейного капитала для строительства жилья. Староста деревни Ворониловичи Пружанского района посетовала, что с июля не работает ФАП: молодой специалист уволилась после отработки распределения, на ее место никого не прислали. Теперь к сельчанам врач приезжает по графику или же им самим нужно ехать в амбулаторию. "Во время пандемии люди должны меньше передвигаться. Нужно подумать, как организовать работу ФАПа на постоянной основе. Постараемся решить эту проблему", - сказал губернатор.

Интересную идею озвучила педагог-организатор одной из школ Бреста. Она предложила создать в городе площадку, где учащиеся могли бы бесплатно играть со сверстниками в развивающие настольные игры и квесты.

Житель приграничного агрогородка Домачево озабочен тем, что из-за неполадок не работает баня, - под угрозой срыва новогодняя традиция.

В целом за три часа на прямую линию дозвонились 30 человек - жители Бреста, Ляховичей, Барановичей, Пинска, Малоритского, Березовского, Пружанского, Барановичского и Брестского районов. На большинство вопросов Анатолий Лис сразу дал пояснения, некоторые взял на контроль.-0-