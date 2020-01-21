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21 января 2020, 14:13

Ремонт общежития, соцжилье, спорная пилорама - Евсеев провел прием граждан в Узде

Игорь Евсеев
Игорь Евсеев

21 января, Узда /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев провел личный прием граждан в Узде, к нему обратились более 15 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, жительница Узды пожаловалась помощнику Президента на состояние общежития для работников Узденского райагросервиса. Дом построен в 1981 году, давно пора обновить фасад, в квартире заявительницы нужно поменять окна, капитальный ремонт до сих пор не проводили, настаивает она. Также женщина сообщила о неправильном расчете жировок: по итогам двух месяцев она заплатила больше, чем вышло по счетчикам. По ее мнению, на жильцов раскинули жировки четырех пустующих квартир.

Председатель Узденского райисполкома Сергей Савицкий пояснил: в общежитии 26 квартир, проживают 48 граждан. Из них 16 квартир занимают работники предприятия, одна квартира забронирована для временных сотрудников, девять предоставлены пенсионерам - бывшим работникам. За 2019 год от жильцом получено Br1,2 тыс. за техническое обслуживание, Br1,06 тыс. на капремонт и почти Br3,7 тыс. за пользование. В целом от граждан получено чуть менее Br6 тыс. Эти средства плюс Br22 тыс. от райагросервиса были потрачены на установку пожарной сигнализации в прошлом году. Кроме того, в предыдущие годы в доме установили прибор учета, в 11 квартирах заменили электроплиты, в одной заменили входную дверь, в шести квартирах провели косметический ремонт, в трех поменяли сантехнику.

Сергей Савицкий
Сергей Савицкий

Игорь Евсеев выслушал все стороны и подвел итог. "Видно, что предприятие немало сделало для жильцов общежития, причем многое из своего кармана, а не за их счет. Что касается фасада и окон, то необходимо создать комиссию, посмотреть, есть ли вопросы по температурному режиму, сделать заключение. Если требуется, то заменить - уже как-нибудь изыщем финансовые средства на три окна. И разберитесь с начислением гигакалорий: пусть бухгалтер лично позвонит гражданам и каждому разъяснит, откуда такие цифры", - сказал он.

Игорь Евсеев во время приема граждан
Игорь Евсеев во время приема граждан

Еще одна жительница Узды обратилась насчет предоставления социального жилья сыну. Женщина проживает в этом же общежитии с 36-летним сыном, инвалидом 2-й группы, - в их распоряжении 19 кв.м. Ее 30-летняя дочь - инвалид 3-й группы - живет в арендном жилье. Сыну тоже предложили арендное жилье, но мама и дочь работают в регистратуре районной поликлиники, семья не потянет вторую аренду. Они 30 лет стояли на очереди на социальное жилье, в итоге стали четвертыми, но изменилось законодательство, и выше по очереди подняли сирот. Сын заявительницы стал 27-м. Это грозит тем, что им придется еще лет 30 ждать своей очереди, переживает женщина.

Председатель райисполкома признался: этот вопрос неоднократно изучали с разных сторон, закон есть закон, подняться на прежнее место в очереди не получится. Но решение есть. В ближайшие месяцы в городе будет сдаваться дом, сын может подать заявление на выделение ему коммерческого жилья, а далее в течение месяца снова обратиться в райисполком, и тогда жилье переведут из коммерческого в социальное. Игорь Евсеев взял вопрос на контроль и обещал в апреле-мае приехать на новоселье.

На приеме Елена Мисюченко
На приеме Елена Мисюченко

На прием к помощнику Президента приехали и жители других районов столичного региона. Так, житель деревни Большое Стахово Борисовского района пожаловался, что не может нормально работать из-за постоянных жалоб людей на его пилораму, расположенную в деревне Струпень. Лесопилка работает с 1990-х годов на месте бывшей молочно-товарной фермы. Потом участки, расположенные совсем близко к производству, выделили людям. Изначально под огородничество и сельское хозяйство, однако позже сельисполком разрешил изменить назначение земли - под строительство и обслуживание жилых домов. Сейчас жители этих домов постоянно жалуются на пилораму: летят опилки, стоит шум и пыль, лесовозы разбивают дорогу. Заявители настаивают: произошел самовольный захват земли и подделка документов, нужно разобраться, кто действительно нарушитель - лесопилка или жители этих нескольких домов. На мировую они идти оказываются: директор лесопилки возвел несколько щитов от шума и опилок, но жители жест не оценили и пожаловались на самовольное строение.

На приеме Искра Леокадия
На приеме Искра Леокадия

Ситуация непростая. Ранее местные жительницы обращались к бывшему председателю Миноблисполкома Анатолию Исаченко, доходили их жалобы и до инспектора по Минской области. Игорь Евсеев позвонил председателю Борисовского райисполкома Геннадию Денгалеву, тот пояснил: сейчас пилорама работает, арендатор пилит лес в дневное время. Директор лесопилки разработал проектно-сметную документацию, сейчас в сельисполкоме проходит ее общественное обсуждение.

Помощник Президента взял вопрос на контроль. "Надо посмотреть, как выдавали земельные участки под жилые дома. Вам дали разрешение, пожарные, экологи, землеустроители и санстанция подписали документы. Как можно было одновременно одобрить и пилораму, и жилье? Зачем было создавать такую проблему? Пройдите общественное обсуждение, и если люди вас поддержат, то все будет хорошо - вы ведь правильно все оформили. Надо вопрос проконтролировать", - сказал он.

Также на приеме граждан поднимались вопросы трудоустройства, постановки на учет нуждающихся, транспортного сообщения, качества дорог, уличного освещения.

На приеме Галина Таран
На приеме Галина Таран

На приеме Анатолий Пекарчик
На приеме Анатолий Пекарчик

После приема Игорь Евсеев дал оценку работе райисполкома. "Мы видим, что председатель полностью владеет обстановкой: люди уже были у него на приеме, он дал мотивированные ответы. Где-то мы поможем и ускорим решение проблемы. В целом я считаю, что председатель находится на своем месте: грамотно организовывает процесс работы на сельхозпредприятиях, в строительстве, в культуре, владеет вопросами образования. Есть один вопрос - строительство бассейна: люди хотят где-то проводить свой досуг. А так в городе хорошие школы, больница обеспечена медперсоналом на 85-87%. Нареканий нет. Немного хуже обеспечена работниками система образования. Значит, изучим вопрос на уровне области, посмотрим, что с распределением, и направим сюда кого-то дополнительно", - заключил он.-0-

Фото Егора Павлющика

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