РЕПОРТАЖ: Активист из Комарово учит строить бизнес на экологичной продукции

Работать на себя, иметь приличный доход, чтобы хватило и на дом мечты, и на хорошую машину, и на отдых на морском берегу - для этого необязательно быть предпринимателем в крупном городе. Прибыльное дело можно открыть и на селе, главное - выбрать подходящую бизнес-модель и заручиться поддержкой единомышленников. В этом уверен директор бизнес-инкубатора в деревне Комарово Мядельского района Эдуард Войтехович. Под его руководством 60 человек прошли обучение основам маркетинга и бизнес-планирования. Самые перспективные идеи получили гранты от Европейского союза и были воплощены. Говорить об окупаемости и подсчитывать чистую прибыль новоиспеченным бизнесменам еще рано, но результаты своей работы они уже готовы демонстрировать.

Деревня Комарово с населением около шести сотен человек известна не только в Мядельском районе, но и за ее пределами. Знают ее по центру поддержки предпринимательства, Свирскому сельскохозяйственному профессиональному лицею, который еще несколько лет назад выпускал ценные кадры для района. Публичной личностью стал и его бывший выпускник и руководитель Эдуард Войтехович. Он за многие годы своей работы успел подготовить тысячи специалистов для агропромышленного комплекса Беларуси и десятки предпринимателей. На своем примере Эдуард Войтехович показывает, что за комфортной жизнью и хорошими доходами далеко ездить не нужно: все необходимые условия можно создать даже в деревне. Вместе с женой Эдуард создал агроусадьбу, помог сыновьям открыть в деревне кафе, магазин и хлебопекарню, привел в порядок местный парк. Многие стратегии ведения бизнеса он перенял у заграничных фермеров и владельцев небольших предприятий и разработал собственные бизнес-модели.

Изначально к таким предпринимательским инициативам в местном регионе относились скептически. "Когда открывали пекарню, многие крутили у виска и думали, что Войтехович сошел с ума. В районе ведь есть хлебозавод, который производит продукции даже больше, чем потребность в ней в нашей местности. Я всем отвечал, что по утрам хочу есть еще горячий хлеб со свежей корочкой", - вспоминает Эдуард. Желание удалось воплотить в жизнь. Новая пекарня появилась в Комарово в старинном здании, где еще во времена правления местного барина жили его работники. В постройку из красного кирпича у небольшого водоема вдохнули вторую жизнь. Для этого сделали ремонт, закупили из Европы оборудование - не новое, но качественное. Появились и дополнительные рабочие места, ведь пекарня без дела не простаивает. Она работает на европейский манер: исключительно по ночам, чтобы, как и задумывалось, к утру в деревне был свежий горячий хлеб с хрустящей корочкой.

"Хлебозавод в районе со временем закрыли, а мы без свежего хлеба не остаемся", - радуется удачному делу предприниматель. Примерно по такому же сценарию семья Войтеховичей стала развивать магазин: сделала ставку на широкий ассортимент свежей продукции по доступным ценам. Найти в сельском супермаркете можно все необходимое: от того же горячего хлеба до микроволновки и строительных смесей. "Какой, вы думаете, товарооборот может быть в сельском магазине? Только представьте, выходим на $100 тыс. Со временем закрылись в нашем Комарово два других магазина, только наш остался", - удивляет собеседник.

В чем секрет? Эдуард считает, что к успеху в любом деле приведут грамотные стратегии и желание работать. При этом сетует, что зачастую люди привыкли просить и жаловаться, хотя на любое действие стоит смотреть дальновидно, видеть перспективу.

Свою идею активист объясняет на примере местного парка. "Когда работал в колледже, занимались благоустройством парка, получили грант на закупку саженцев - стали высаживать деревья. Местные были недовольны, мол, лучше бы дороги отремонтировали на эти средства. А через некоторое время наш парк выиграл в конкурсе и стал лучшим в стране. Тогда одно из значимых мероприятий решил проводить в Комарово. Готовились - и улицы отремонтировали, и порядок навели. Вот вам и долгосрочная инвестиция, в которую никто не верил", - вспоминает активист.

Потом вспоминает еще один случай. В деревне жаловались на качество питьевой воды, только что с этим делать, никто не знал. Эдуард обратился в одну из компаний по производству газированных напитков, во главе приоритетов которой - ответственность за то, что она использует в производстве один из главных ресурсов Земли - воду. Компания заинтересована в улучшении качества воды, поэтому согласилась помочь жителям Комарово и установила водоочистную станцию.

И в таких добрых делах без критики не обходится. "Однажды спросили у меня, Войтехович, а для чего ты это все делаешь? Тогда я грубо ответил, но по факту, что хочу умереть не в старой деревне. Чтобы вечером светло было, чтобы в асфальте ям не было, чтоб дети на улице смеялись, чтобы "смачны" хлеб в магазине был", - объясняет свою мотивацию Эдуард.

На преобразованиях малой родины предприниматель решил не останавливаться. Своим опытом в подготовке кадров и предпринимательской деятельности он задумал делиться с молодежью, стал инициатором создания в Комарово бизнес-инкубатора. Желающие создать свой бизнес приезжают из Мядельского, Сморгонского, Поставского и других регионов Беларуси на обучение, получают консультации и стартовый капитал, могут воспользоваться услугами офиса. Работают с начинающими предпринимателями лучшие белорусские и зарубежные коучи. Обучение бесплатное - инициативу поддерживает Европейский союз.

"Около 80% подобных организаций существуют в Европе за счет донорских средств. Меня часто спрашивают, какая выгода для европейцев вкладывать в наших предпринимателей. Привожу в ответ бытовой, но доступный пример. Когда вы выбираете дом, вам важно, какие у вас будут соседи: спокойные или шумные, обеспеченные или нет, трудолюбивые и счастливые, с определенными ценностями или без них. Вот так и в этом деле. Я помогаю найти и привлечь таких доноров, а местным ребятам подсказываю, как эти средства вложить с пользой и на перспективу", - поясняет Эдуард. Достижения своих учеников он с радостью демонстрирует, причем не только на фото.

Наведываемся на некоторые производства.

Александра и вторая жизнь столярной мастерской

32-летняя уроженка деревни Залесье Сморгонского района Александра Чижевская закончила университет и осталась жить в Минске. Занималась офисной работой в должности инженера-эколога, растила дочерей. По личным обстоятельствам через 10 лет пришлось вернуться на малую родину и продолжить семейное дело. Отец Александры - столяр, который продолжительное время занимался производством деревянной мебели, лестниц. После возвращения дочери в семье решили заняться изготовлением экологичных деревянных окон.

Конкуренция в регионе была небольшая: схожим делом занимался только один мастер в соседней деревне. К нему и обращались на первых порах с вопросами, за консультацией и помощью. Так два семейных дела постепенно соединились в один бизнес.

Знакомимся с бизнес-леди в мастерской - среди деревянных заготовок, станков, готовой продукции. Александра, шутя, отмечает, что одновременно совмещает множество должностей: она и грузчик, и уборщик, и шлифовальщик, и менеджер по продажам, и директор. "Если есть семейное дело, кто-то из детей обязан его поддержать и продолжить. Я рада, что переехала сюда пять лет назад. В деревне проще растить детей, а возможности для семьи практические такие же, как и в городе. Если же работать и руками, и головой, в бизнесе со временем станет легче. Конечно, работы предстоит еще множество, будем развиваться. Есть определенная граница, к которой стоит стремиться. При этом нужно своевременно остановиться на плато, выдохнуть, поработать на этом уровне и решить, нужно ли расти дальше", - уверена предпринимательница.

По ее словам, с экологическим образованием изготавливать пластиковые окна ей было бы неинтересно. "В моем доме деревянные окна и потолок. Я против натяжных потолков, пластиковых окон - это неправильно и неэкологично для микроклимата в семье, здоровья. Хотя дорогой и качественный пластик для окон, может, и не такой вред будет приносить жителям, но после использования будет разлагаться еще сотни лет. Дешевый пластик может привести к сырости, плесени, нарушению циркуляции воздуха", - объясняет Александра.

После того как молодая женщина прошла обучение в бизнес-инкубаторе в Комарово, она выиграла грант. Полученные средства пошли на закупку итальянского станка, модернизацию отцовской мастерской в здании бывшего животноводческого комплекса. После получения материальной поддержки удалось открыть пять новых рабочих мест, всего в мастерской трудятся семь специалистов.

Сейчас в мастерской изготавливают от 200 до 400 кв.м окон в месяц. Около 90% продукции идет на экспорт - в Россию. "Это дорогие окна, поскольку дорогое сырье, качественная немецкая фурнитура и далеко не бюджетное, но экологичное покрытие", - объясняет руководитель фирмы. Первых клиентов долго искать не пришлось, в этом помогли наработки бизнес-партнера из соседней деревни. Был у предпринимателей и опыт работы с европейским рынком: поставляли окна в немецкий город Золин. Там качество белорусских окон высоко оценили. "Монтажники тогда говорили нашему заказчику, что такого качества окна немцы уже давно не делают", - рассказывает Александра.

Довольна она не только своим бизнесом, но жизнью в деревне, где проще выстроить логистику, устроить отдых, да и жить с комфортом можно. От дома до детского сада и школы, которые размещаются в одном здании, пять минут. Местные учреждения образования предлагают различные развивающие занятия. Старшую на танцы приходится возить в Сморгонь. Это в 10 минутах езды по практически пустой дороге: по минским меркам можно считать, что почти у дома. "На выходные часто езжу в Минск, в театр, на концерты, хотя в последние полгода из-за работы нет времени. С переездом в Залесье стала путешествовать и открывать для себя что-то новое даже чаще, чем при жизни в столице. У нас нетипичная деревня благодаря ее удачному географическому расположению. Здесь живет молодежь, деревня не вымирает, всего хватает, главное, чтобы со временем не становилось хуже. Например, недавно пришлось отвоевать ставку лаборанта в местной амбулатории, которую хотели сократить. Остальные условия зависят от нас", - заключает собеседница.

Илья: как хобби превратилось в бизнес

Еще один выпускник бизнес-инкубатора в Комарово Илья Агарков из Сморгони стал предпринимателем благодаря своему хобби. Еще в конце 90-х годов заядлый рыбак задумался над тем, как вырастить опарыша в домашних условиях. Такой наживки для рыб белорусского производства в те времена в магазинах не было. Цена на него была высокой - около 14 евро за один литр. О работе с живыми организмами Илья знал не понаслышке, поскольку по образованию он инженер лесного хозяйства и работал по специальности. Чтобы воплотить задуманное, Илье пришлось купить дом в деревне, изучить по видео в интернете опыт польских и английских фермеров и много экспериментировать. Достичь идеального результата никак не удавалось: опарыш получался плохого качества. Для высокотехнологичного производства требовались крупные финансовые вложения.

Восемь лет Илья прорабатывал бизнес-идею, сталкивался со множеством подводных камней. Например, на сырье для производства опарыша первое время слетались хищные жуки, которые атаковали личинки. Требовалось изолированное помещение, которое необходимо было разместить в санитарно-защитной зоне. Удалось привлечь инвестора и построить ферму. Илья прошел обучение в бизнес-инкубаторе и выиграл грант в размере 12 тыс. евро, которые пошли на закупку холодильного оборудования, вентиляторов, кондиционеров и машины для подвоза сырья. Благодаря такой поддержке в июне этого года предприниматель смог открыть производство.

Создать необычное производство помог Илье и опыт ведения бизнеса, правда, в совершенно иной сфере. Молодой человек занимался обслуживанием компьютерной техники в Сморгони, владел несколькими магазинами. В производстве опарыша Илья видел перспективу и хороший доход, поэтому другую деятельность прекратил, чтобы сосредоточиться на задуманном. "Мы открылись как небольшое предприятие, чтобы посмотреть, как будет развиваться это дело. Сейчас в Беларуси нет ни технологии производства кормов, ни нормативной базы - нет четких требований, какое должно быть предприятие для производства кормов из опарыша. Приходится все разрабатывать самим, а потом уже внедрять. Конкуренция в этой сфере большая, но основное производство ведется на фермах, которые работают нелегально", - обращает внимание бизнесмен.

После того как производство было налажено, Илье Агаркову удалось стать вторым в Беларуси предпринимателем, получившим декларацию соответствия на собственную продукцию. Сейчас на его фирме производят 100-150 л рыболовного опарыша в сутки.

Илья проводит экскурсию по своему предприятию. В одном из помещений - инсектарии - с обустроенной системой вентиляции и увлажнения воздуха, специальными бактерицидными лампами в клетках живут тысячи мух, причем особой "породы" - не те, что залетают летом в жилище человека. За ними ухаживает специалист-технолог Мария Павлюковская. Девушка их кормит, следит за климатом в помещении, чистит клетки - в общем, создает все условия для того, чтобы получать ценные личинки, а еще отвечает за то, чтобы посторонние виды мух не проникли на производство и не смешались с обитателями фермы - испортится качество опарыша.

Личинки отправляются в специальные шкафы, куда закладывается исходное сырье, в качестве которого используются отходы птицефабрик, - в месяц около 2 т. "В будущем планируем вместо мяса в качестве исходного сырья использовать отходы из магазинов, сырзаводов", - делится планами предприниматель.

Спустя определенное время здесь появляется опарыш. Его просеивают и направляют на полторы недели в холодильные камеры, а затем на продажу. Сбывают полученную продукцию оптовым предприятиям, а те в свою очередь фасуют его и отправляют в магазины. Поставки осуществляются в специальных термоконтейнерах с пониженной температурой: в теплой среде за 3-5 часов личинки могут превратиться в куколки мух. В зимнее время спрос на опарыша среди рыбаков падает, но производство не простаивает. Выращенного опарыша на предприятии сушат: в сутки получается до 30-40 кг зоопротеина.

Чтобы минимизировать сезонность в работе, молодой предприниматель тестирует технологию производства одной самых популярных наживок для зимней рыбалки мотыля. В будущем здесь намерены запустить производство опарыша для корма различных сельскохозяйственных животных (от птицы до крупного рогатого скота), но основной акцент - на изготовление корма из опарыша под использование в аквакультуре, то есть для выращивания рыб. "Есть интерес в производстве опарыша, который будет использоваться в качестве продукта для питания людей как источник белка. Ведь, по прогнозам, к 2050 году около 30-40% белка будет добываться из альтернативного сырья. А альтернатива - это выращивание мяса из пробирки, производство насекомых и замена растительным белком. Исследования говорят о том, что в наше время около 25% населения питаются насекомыми, перспектива есть", - считает Илья.

В планах руководителя предприятия сделать производство опарыша полностью экологичным и безотходным. Отходы жизнедеятельности опарыша и остатки исходного сырья могут использоваться в качестве ценного концентрированного удобрения - биогумуса. Первая партия удобрения на предприятии уже получена.

Парадокс в том, что с рыбалкой Игорю, когда появился такой околорыболовный бизнес, пришлось распрощаться. "Часов 14 в сутки отдаю работе - не хватает времени ни на что", - бизнесмен.

Дом из соломы для звуковой терапии

Супруги Трибулевы живут в Минске. Елена - филолог, Юрий - музыкант. Долгое время они пытались найти совместную деятельность, которая бы гармонично сочетала интересы друг друга, и заинтересовались звуковой терапией. Так в их доме появились поющие чаши из различных монастырей и уголков земного шара, гонги, гусли, билы и другие музыкальные инструменты. Супруги разработали авторскую методику звукового массажа, который для белорусских реалий пока экзотика. В восточных странах, Европе такой вид терапии получил широкое распространение. Например, он официально был признан системой здравоохранения Швейцарии.

Звуки, которые издают поющие чащи и другие инструменты из коллекции супругов, схожи по своим физическим свойствам с естественными звуковыми волнами различных природных явлений - шума ветра или плеска воды. "Современный человек изголодался по таким звукам. В век информационного шума, жизни в больших городах, постоянной суматохи люди не могут освободиться от потока мыслей, очистить сознание и отдохнуть. Мы не высыпаемся, испытываем постоянные стрессы и эмоциональное напряжение. Звуковой массаж позволяет человеку расслабиться, остаться наедине с собой и своим сознанием, обрести гармонию. Естественные звуковые волны положительно влияют на наш организм", - объясняет Елена. В качестве примера она приводит колокольный звон, который может гармонизировать пространство и даже влиять на распространение вирусов - к такому средству прибегали пару столетий назад для излечения от чумы и холеры.

Чтобы продемонстрировать уникальные свойства звуковой терапии, супруги проводят концерты. "У нас есть друзья, которые занимаются замерами эмоционального фона человека, наблюдениями за состоянием здоровья в целом. После массажа такие исследования говорят, что все показатели в нашем организме постепенно улучшаются", - говорит Юрий.

Помимо единения организма с естественными природными звуками, супруги считают важным и прямой контакт с природой. Они решили построить дом в живописном уголке вдали от населенных пунктов, инфраструктуры и коммуникаций. Долго искали такое место и нашли - у деревни Сорговцы Отровецкого района. Выкупили хутор с несколькими деревенскими дворами и хозпостройками у леса и реки и возвели там дом своей мечты, причем полностью экологичный. В качестве основы для здания при строительстве не использовались ни кирпичи, ни блоки, ни бетонные плиты. Каркас возвели из прессованной соломы, а стены обшили деревом. Получилась уникальная суперэкологичная агроусадьба с поэтичным названием "Хутор Чара".

Особое место в доме отведено залу для звукового массажа. Супруги решили не только лично наслаждаться природой и отдыхать от городской жизни, но и помогать это делать другим. "К нам можно приехать на выходные или недельку-другую не только отдохнуть, но и поработать. Зачастую можно отыскать какие-то творческие решения или достигнуть успехов в IT-сфере вне стен офисов - в тихой и спокойной обстановке в полной гармонии с природой", - объясняют свою задумку супруги.

Со своей бизнес-идеей Трибулевы пришли на обучение в Комарово, там ее посчитали перспективной. Удалось подкорректировать стратегию, выработать бизнес-план и выиграть грант. Полученные средства оказались весьма актуальны. Чтобы обеспечить дом нужным количеством энергии для подогрева воды, отопления, мощностей местной электроподстанции не хватало. Материальная поддержка пригодилась для закупки и установки солнечных батарей, которые помогли сделать жизнь на хуторе не только гармоничной, но и комфортной. Сейчас звуковые терапевты и по совместительству предприниматели вносят последние штрихи в обустройство уголка единения с природой и уже в скором времени будут готовы принимать первых гостей.

Мария ШНА,

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БЕЛТА.-0-