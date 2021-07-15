РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 15 июля 2021
Минск Малооблачно +29°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:17 Проект по оцифровке технического регулирования запускают в ЕАЭС Экономика
12:16 Банк ВТБ представил единый короткий номер 250 для звонков в мобильных сетях Общество
12:05 Наводнения в Германии: 11 человек погибли, 70 пропали без вести В мире
12:04 Удостоверяющий личность документ не должен использоваться в качестве залога при прокате - МАРТ Общество
11:56 Услуга БЖД по продаже билетов через интернет будет недоступна 17 июля несколько часов Общество
11:55 Годовалый ребенок выпал из окна в Кобрине Происшествия
11:54 Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 июля Общество
11:49 На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович Культура
11:46 БНТУ готовит ультрасовременного специалиста к новой реальности - Капский Общество
11:40 Пенсионерка заблудилась в лесу в Мозырском районе Происшествия
11:37 В России зарегистрировали 791 смерть из-за коронавируса за сутки - максимум с начала пандемии В мире
11:37 Сенатор: встреча Лукашенко и Путина - это свидетельство поддержки и движения в одном направлении Политика
11:36 При реконструкции здания в Могилеве строители нашли капсулу времени Регионы
11:34 Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе представит композиции на стихи современных белорусских поэтов Культура
11:29 В Минске возбуждено уголовное дело за распространение личной информации председателя суда Происшествия
11:25 В Беларуси до конца недели будет жаркая погода Общество
11:19 Санэпидслужба проводит расследование случаев инфекции в оздоровительном лагере "Шинник" в Бобруйске Происшествия
11:17 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе Беларуси Общество
11:12 Острова Самуи, Пханган и Тау открылись для вакцинированных туристов В мире
11:07 В Беларуси за первое полугодие в ДТП с мототранспортом погибли 16 человек Общество
10:55 Житель Гродно взял в долг у знакомых свыше Br41 тыс. и не вернул Происшествия
10:49 Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов - Головченко Экономика
10:49 РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам Регионы
10:47 Запрет на посещение лесов ввели в 11 районах Брестской области Регионы
10:46 Выгодный торговый эквайринг для малого и среднего бизнеса от Paritetbank Экономика
10:43 Правительство определило нового учредителя санатория "Беларусь" в Друскининкае Экономика
10:39 Завышение цен в 8 раз выявил мониторинг КГК на рынках и объектах торговли Могилевской области Регионы
10:38 В Червенском районе утонул 18-летний парень - СК проводит проверку Происшествия
10:35 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают около 900 фур Общество
10:32 При столкновении легковушек в Могилеве пострадали пять человек Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
15 июля 2021, 10:49

РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: И все-таки наш… или Как через АВА-терапию родителям особенных детей помогают жить с ними и видеть мир их глазами
РЕПОРТАЖ: Ночная рыбалка, выпечка и - удача на крючке: семья Воробьевых из Мозырского района о подготовке к "Властелину села"

Столбики термометров в Гомеле уже который день не опускаются днем ниже 30 градусов. Жаркое солнце города гонит утомленных зноем гомельчан к водоемам. Кто-то разумно предпочитает безопасный отдых - на официальных пляжах, а для кого-то жажда искупаться гораздо сильнее любых рисков, запретов, предупреждений. Статистика говорит, что запрещенные для водных процедур места зачастую становятся местом несчастных случаев. И ежедневно в области спасатели, работники ОСВОДа, милиция, другие службы, чтобы предотвратить трагедии, напомнить важные правила безопасности, проводят по пляжам рейды. В один из них отправилась корреспондент БЕЛТА.

Председатель областной организации ОСВОД Павел Новик приводит печальные цифры: с начала года в Гомельском регионе утонули 34 человека, из них 6 - несовершеннолетних. Удалось спасти 52 жизни, в том числе 18 - детей и подростков. "Если взять статистику с начала лета, то жертвами трагедий на воде стали 17 человек, из них 5 несовершеннолетних", - уточняет председатель.

Основной причиной гибели несовершеннолетних Павел Новик называет недосмотр родителей за детьми. Утонувшим в основном было 14-15 лет. "Это тот возраст, когда дети переоценивают свои физические возможности, считают себя достаточно взрослыми и приходят на водоемы, даже несмотря на запреты родителей. Нередко подростки не могут рассчитать свои силы, и это приводит к беде", - констатирует он. Председатель добавляет: если в прошлом году на водоемах области погибли два несовершеннолетних, то в нынешнем году уже шесть. "Проблема детской гибели на водоемах стоит сейчас достаточно остро", - подчеркивает Павел Новик.

В начале нашего рейдового маршрута отправляемся на один из наиболее популярных у гомельчан пляж - на Соже в парковой зоне. Это разрешенное для купания место. За происходящим внимательно следят работники ОСВОДа.

"В Гомельской области на официальных пляжах области несут службу представители 15 спасательных станций ОСВОД, 13 постоянно действующих постов и 9 сезонных - всего с учетом сезонных спасателей-матросов 412 человек", - уточняет Павел Новик.

На пляже сотрудники МЧС раздают отдыхающим памятки, как правильно вести себя у водоемов, как действовать, если человек тонет, рассказывают о приложении МЧС "Помощь рядом".

С интересом спасателей слушает ребятня. Старший инспектор центра безопасности жизнедеятельности при областном управлении МЧС Захар Даниленко проводит для них небольшой урок по спасению тонущего. "Можно взять мяч или сложить в пакет пустые пластиковые бутылки и бросить пострадавшему", - рассказывает спасатель. "Человек схватит пакет и поплывет", - мгновенно дополняет его "ученик" Илья. Знания тут же отрабатывают на практике. В роли тонущего - водолаз. С помощью подручных средств ребята быстро помогают "пострадавшему" выбраться из реки. В завершение мини-урока Захар Даниленко напоминает: детям без взрослых находиться у воды нельзя.

Расположился на пляже и мобильный пункт Красного Креста. Волонтеры предлагают отдыхающим питьевую воду, листовки с информацией о важных правилах действий в жаркую погоду, при тепловых ударах.

"Наши инструкторы также учат, как оказать первую помощь, и готовы ее сами оказать, если это необходимо. И как показывает практика, в такую жару люди нередко обращаются к специалистам", - отмечает начальник организационно-кадрового отдела областной организации БОКК Артем Карпенко.

И если на разрешенном пляже помощь подоспеет оперативно, то на что рассчитывают отдыхающие в запрещенных для купания акваториях? Этот вопрос официальный представитель регионального управления МЧС Ксения Шингирей задает плескающимся в легких волнах озера Володькино. "Мы знаем, что рядом с детьми всегда должны быть взрослые. Да и глубина здесь небольшая ", - отвечают гомельчане. Ксения Шингирей обращает внимание - неподалеку есть оборудованное по правилам место для купания: "Мы рекомендуем отдыхать там. За вами будут наблюдать спасатели ОСВОДа, вы будете в безопасности. А здесь могут быть ямы". Она интересуется, помнят ли отдыхающие номера службы спасения, и еще раз обращает внимание: иногда достаточно доли секунды, чтобы случилось непоправимое.

"Каждый год спасаю на воде по 12-15 человек, в том числе и детей", - объясняет еще одной семье опасность отдыха у воды председатель Центральной районной организации ОСВОД Николай Романов. Он приводит случай спасения прошлых лет, который произошел буквально неподалеку. Девочка лет 9 шла по мелководью, в это время ехал катер и дал волну. Малышку отбросило ко дну, а там глубина - 2 м. "Знаете, как в таких случаях страшно. Я нырнул, вода зеленая, ничего не видно. Нужно было искать ребенка на ощупь, на одном дыхании", - вспоминает ситуацию Николай Романов.

Родители соглашаются, что отдых у водоема таит немало рисков, но заверяют: исходили здесь каждый угол, знают каждый метр. "Каждый человек уверен, что с ним беда не случится, но один миг может все трагически изменить. Вода не прощает ни малейшей ошибки", - предостерегает председатель Центральной районной организации ОСВОД.

Следующая точка - озеро Обкомовское. Издалека замечаем, как подростки бесстрашно делают сальто в воду с остатка ствола засохшего дерева. На вопросы спасателей о возрасте, месте учебы парни с улыбкой отвечают, что уже взрослые. "Вы же можете прыгнуть и получить травмы, вплоть до смертельных. К тому же здесь запрещено купаться", - предупреждает Ксения Шингирей. Она приводит недавний трагический пример, который унес жизнь подростка. Парень отдыхал с приятелями в затоне Сожа. В какой-то момент ушел под воду. Водолазы достали подростка, его долго пытались реанимировать, но безуспешно.

В "защиту" молодых людей эмоционально выступает отдыхающий здесь мужчина: мол, как понять, что место запрещено для купания, ведь нет ни таблички, ни ограждения. Запрещающая табличка была установлена, однако кто-то ее уничтожил, уточняет старший моторист Западной спасательной станции Игорь Меженников.

Обращает внимание спасателей и мальчик, который самостоятельно плавает на надувном круге, пока взрослые делают фото на берегу. "Здесь сплошные ямки, резкие переходы, большая глубина", - перечисляет опасности Игорь Меженников.

Всем отдыхающим напоминают об ответственности, определенной Кодексом об административных правонарушениях: за купание в запрещенных местах может быть штраф до трех базовых величин (1 БВ - Br29).

Немало семей с детьми еще в одном месте под запретом - в районе речной базы "Бухта капитанов". Молодая мама с маленьким ребенком принимает солнечные ванны на надувном матрасе, который размеренно колышется на переливающихся волнах. "Возвращайтесь, пожалуйста, к берегу. Здесь купание, в том числе и на матрасах, запрещено. Жилет у малыша ненадежный, а плавать он наверняка не умеет. Можете уснуть и не заметить, как ребенок соскользнет в воду", - говорит Игорь Меженников. Женщина принимает доводы и отправляется к суше.

Профилактическую беседу проводят и с другими родителями, чьи дети беззаботно плещутся в запрещенном месте.

"Спасатели Гомельской области ежедневно проводят рейды совместно с другими заинтересованными службами и ведомствами. С начала лета таких рейдов было свыше 560. Мы напоминаем, что плавать нужно только в разрешенных местах. Если же вы все-таки отдыхаете на запрещенных пляжах, то необходимо помнить: плавать там нельзя. И еще важное обращение к родителям: находитесь с ребенком на расстоянии вытянутой руки. Берегите себя, своих детей, родных", - заключает Ксения Шингирей.

БЕЛТА,

фото предоставлены Гомельским областным управлением МЧС.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область МЧС репортаж
Новости рубрики Регионы
Фото Могилевского областного управления МЧС При реконструкции здания в Могилеве строители нашли капсулу времени
Фото из архива Запрет на посещение лесов ввели в 11 районах Брестской области
Фото из архива Завышение цен в 8 раз выявил мониторинг КГК на рынках и объектах торговли Могилевской области
Фото из архива ГАИ усиливает контроль за несовершеннолетними водителям мопедов и мотоскутеров
Фото из архива Снос малоценной застройки, возведение бассейна: как изменится район станции метро "Молодежная"
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске ливень вызвал подтопление улиц и затруднение в работе транспорта - ГАИ
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА Более 5 часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов - Головченко
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе Беларуси
Оплатил транспорт - получил жилье! Сборщик мебели из Могилева выиграл квартиру в столице, пользуясь приложением "Оплати"
Топ-новости
Беляев: Россия - наш ближайший союзник, поэтому президенты обсуждают вопросы безопасности во всех аспектах
Эйсмонт опровергла домыслы и рассказала об истинном содержании прошедшей встречи Лукашенко и Путина
На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Кому и когда положена "возрастная" доплата к пенсии - Минтруда отвечает на частые вопросы
Удостоверяющий личность документ не должен использоваться в качестве залога при прокате - МАРТ
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 июля
Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет Славянского базара в фотографиях
Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации
Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске" - праздник юности и творчества - мнение
БНТУ готовит ультрасовременного специалиста к новой реальности - Капский
За сутки в Беларуси зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1030
Западные санкции стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции - Гигин
РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.