РЕПОРТАЖ: "Без села никуда" - Герой Социалистического Труда Алексей Байков

Говорить о важности работы в сельском хозяйстве нужно с теми, кто всю жизнь отдал этой сфере. Поэтому в канун профессионального праздника работников АПК корреспонденты БЕЛТА отправились в Дрибин в гости к удивительному человеку - Герою Социалистического Труда Алексею Байкову, который в конце сентября отметил свое 90-летие.

За плечами у Алексея Александровича огромная жизнь, в которую попали страницы Великой Отечественной войны. Когда его отец ушел на фронт, мальчишке Леше было всего 12 лет. Жители деревни Дроздовка, где жила семья Байковых, поделили между собой колхозные поля и кто как мог возделывали эти спасительные клочки земли.

"Нас освободили в 1943 году, как раз в мой день рождения. А в 1944-м через деревню прошла линия фронта, и мы были эвакуированы. Когда вернулись обратно, надо было как-то выживать: женщины в полях с лопатами, и мы на подхвате. В 1946-м пришли с фронта мужики. Жить стало веселее. Моей семье повезло - отец вернулся. Он прошел всю войну наводчиком пушки в противотанковом дивизионе. Уже к концу войны немецкий снайпер попал ему в палец на руке. Больше ранений у него не было", - вспоминает Алексей Байков.

В 1947 году уже совершеннолетний молодой человек пошел на курсы в Дрибинскую районную МТС, и начался длинный и успешный трудовой путь Алексея Байкова в сельском хозяйстве. "Работал на гусеничном тракторе. В сельском хозяйстве не бывает легких работ, обеспечивать людей хлебом - это не шутки. Здесь нельзя упускать даже мелочи. Отнесешься невнимательно к трактору - он во время работ в поле станет. И все - ты не выполнишь поставленную задачу, а значит - оставишь кого-то без хлеба. У нас была работа, и ее хотелось выполнять лучше других. Мы не гнались за наградами или признанием - главной задачей было прокормить семью", - поделился мужчина.

Потом была служба в армии. Вернувшись домой, Алексей Байков отправился на годичные курсы бригадиров в агролесотехнический колледж в Буйничах. "Проработал бригадиром недолго, всего два года. Управлять людьми сложно, особенно когда ты молод, - с улыбкой рассказал Алексей Александрович. - Тогда я понял, что быть механизатором, может, и не призвание, но без этого уже никак".

У Алексея Александровича четверо сыновей и дочь. Мужчины, как и отец, связали свою трудовую деятельность с сельским хозяйством. "Внуки тоже пошли в нас. А дочка у меня работала на тракторном заводе. Вся жизнь крутилась у нашей семьи вокруг тракторов", - смеется мужчина. Видимо именно так зарождаются добрые семейные традиции. "Они все молодцы. Работали всегда на совесть. Наверное, старик дал неплохой пример", - рассуждает наш герой.

У Алексея Александровича есть чему поучиться. Помимо звания Героя Социалистического Труда, он награжден двумя орденами Ленина, а самой первой его наградой стала медаль "За трудовое отличие". "Таких наград не дают за хорошенькие глазки. Иногда приходилось жить по несколько дней в полях. Мы делали по 3 тыс. мягкой пахоты в год. Тракторы были другие, не такие удобные, как сейчас. Но мы никогда не жаловались", - рассказывает Алексей Байков. Звание Героя Социалистического Труда трактористу Дрибинского совхоза вручили в 1973 году. Вместе с ним мужчина получил орден Ленина и золотую медаль "Серп и Молот". "Звание дали за успехи в увеличении производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов. Я уже плохо помню свои эмоции, но могу сказать одно - всегда приятно, когда твой труд оценивают. Иногда обычное "спасибо" действует на человека намного лучше, чем финансовое одобрение. Мы были такими. И когда тебе вручают высокую награду - это не повод для гордости, это огромная ответственность, которую возложила на тебя страна", - поделился мужчина.

На этом его достижения не закончились. Уже через год он стал депутатом Верховного Совета СССР пятого созыва. "Знаете, мне не стыдно за себя и свою работу. Когда все делаешь на совесть, будь-то трактор в поле или пост депутата - все будет получаться", - подытожил Алексей Александрович.

Он вышел на пенсию в свой день рождения, 27 сентября 1989 года. И теперь Алексей Байков - почетный гражданин города Дрибин и почетный гость областных и республиканских "Дажынок". "Четыре раза даже вручал каравай министру", - рассказал он.

После нашей беседы Алексей Александрович засобирался на выборы. "В воскресенье у меня профессиональный праздник, а на выборы сходить надо. Пойдемте со мной? С компанией все веселее будет", - позвал нас на избирательный участок собеседник. Отказать мы не смогли - и вместе отправились на голосование.

По дороге Алексей Александрович высказал свое мнение, почему нельзя оставаться в стороне от политической жизни страны. "Выбор будет влиять на нашу жизнь. И потому не прийти голосовать - значит остаться в стороне от собственной жизни. А я не такой. Мне важно знать, кто будет представлять наши интересы, кто будет влиять на политическую ситуацию в стране", - сказал он.

Голосование больше походило на дружескую встречу, наш герой здесь знаменитость. "Берегите нашего Александровича!" - говорит нам вслед продавец магазина у избирательного участка.

Алексей Байков - пример человека, который в 90 лет сохранил бодрость духа, хорошее чувство юмора и активную жизненную позицию. "Сельское хозяйство - это вам не шутки. Чтобы работать в нем, нужно быть смелым, потому что решение многих вопросов зависит только от тебя. И в жизни тоже так. Если ты хочешь получить что-то лучшее - ты будешь работать над этим. И чем больше усилий приложишь, тем лучше результат. Вот только сейчас падает популярность работы в сельском хозяйстве. А ведь без него никуда, это основа нашей с вами жизни", - уверен он.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-