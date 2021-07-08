РЕПОРТАЖ: Борщ из первых овощей и косички для берез - традиции Дня Петра и Павла в Могилевском районе

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 8 июля 2021
Минск Малооблачно +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:20 ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области Регионы
10:14 В Беларуси в этом году планируется заготовить 180 тыс. т льнотресты Экономика
10:08 Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Беларуси Общество
10:05 Штамм "Дельта" стал доминирующим в США В мире
10:04 В Гомельской области отмечены 35 случаев скручивания колпачков с авто Происшествия
09:55 Новые тарифы на некоторые виды коммунальных услуг установлены в Минске Регионы
09:55 Обновленный офис Банка ВТБ (Беларусь) открылся в Мозыре Общество
09:53 Жителя Брестского района будут судить за кражи у односельчан Происшествия
09:52 Токио вводит ЧС из-за COVID-19 во время Олимпийских игр В мире
09:48 Правительство урегулировало вопросы совместного домовладения Общество
09:47 РЕПОРТАЖ: Борщ из первых овощей и косички для берез - традиции Дня Петра и Павла в Могилевском районе Регионы
09:42 Дзермант: выход Беларуси из "Восточного партнерства" - серьезный имиджевый удар для ЕС Политика
09:38 Восемь работников БЖД предстанут перед судом за хищение 160 т дизтоплива Происшествия
09:32 В Беларуси за сутки в лесах потерялись 12 человек Происшествия
09:25 "День открытых дорог" пройдет 10 июля в Молодечно Регионы
09:18 В Лидском районе в Немане утонул пенсионер Происшествия
09:16 Президент МОК Томас Бах начал визит в Японию В мире
09:11 Ценовой анализ: сможете отличить дорогой товар от дешевого? Ссылки на БелТА Плюс
09:09 В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 850 фур Общество
09:07 Трамп подал в суд на Facebook, Google и Twitter за блокировку его аккаунтов В мире
09:04 Правительство разрешило производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках Экономика
09:01 Склад сельхозпредприятия горел в Барановичском районе Происшествия
09:00 Лучшее предложение этого лета! В Minsk World стартуют продажи нового готового дома "Варшава" Общество
08:56 "Тампа" второй год подряд стала победителем Кубка Стэнли Спорт
08:40 Дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 открывают в Гомеле Регионы
08:09 В Могилевской области для купания закрыты девять пляжей Регионы
07:58 Глава полиции Гаити заявил о ликвидации четверых причастных к убийству президента В мире
07:41 Радиоканал "Культура" проведет специальную эфирную акцию к "Славянскому базару в Витебске" Афиша
07:35 В Щучинском районе из-за вспышки газовоздушной смеси пострадала женщина Происшествия
07:33 Нацбанк выпустит памятные монеты историко-культурной, спортивной тематики и к 100-летию БГУ Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
08 июля 2021, 09:47

РЕПОРТАЖ: Борщ из первых овощей и косички для берез - традиции Дня Петра и Павла в Могилевском районе

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней
РЕПОРТАЖ: На поиски "папараць-кветкі": Купалье отметили в Беловежской пуще

Суть практически всех народных праздников и традиций, что достались нам от предков, - в обращении к высшим силам с просьбами о благополучии, высоком урожае и здоровых животных на подворье. Залог всего этого - ответственная и тяжелая работа в полях, бережное отношение к друг другу и обязательное соблюдение ряда обычаев. Один из таких - празднование Дня Петра и Павла, который по современному календарю отмечается 12 июля. Корреспонденты БЕЛТА продолжают изучать народные традиции Могилевского района - жители агрогородка Дашковка накануне праздника продемонстрировали достоверную историческую реконструкцию обряда.

"Обо всех традициях и обрядах на День Петра и Павла мы узнавали из первых уст - от жительницы деревни Стайки Анны Иосифовны Яхновец, которой на тот момент было 97 лет. Она уже многого не помнит, но помогла нам не просто воссоздать этот праздник, но и сделать его таким, каким он был у наших предков. Все ее воспоминания мы записали и обработали, чтобы эти ценные знания не пропали, а были переданы следующим поколениям белорусов", - рассказала хормейстер Могилевского районного центра культуры Ирина Яковлева.

Первое правило Дня Петра и Павла - в этот праздник нельзя было работать. Все свои дела нужно было обязательно закончить накануне.

Утро у взрослых женщин в праздничный день начиналось с того, что они водили коров со своих подворьев на вязку, если, конечно, в этом была необходимость. "Для наших предков скот был важной составляющей жизни. От здоровья животных зависело благосостояние людей: наличие на столе молока, масла, мяса, яиц. Магазинов-то не было, каждая семья могла рассчитывать только на себя, - отметила заведующий Дашковским СДК Нина Цвыр. - Потому всем вопросам, связанным с животными, тоже уделялось много внимания. Для плодовитости скотины свои обряды были. Так, например, чтобы будущий теленок появился здоровым, в День Петра и Павла на корову клали мальчишечьи штаны или палку, которую нашли по дороге на случку. В этот день женщины кормили своих коровок желтыми цветами, чтобы молоко было вкусным и жирным".

У молодых и незамужних девушек в этот праздник тоже забот хватало. В нарядных одеждах они должны были "на арэлях гушкацца". И обязательно с распущенными волосами - чтобы высоким рос лен и урожай богатым был.

После этого девушки шли в ближайшую березовую рощу - завивать косы красными лентами молодым деревьям. "Так они определяли, кто скоро замуж выйдет. Березовые косы приходили проверять через три дня - чья расплелась, та еще год незамужней будет", - поделилась заведующий Дашковским СДК.

Среди участниц праздника - Янина Авраменок. Девушка отметила, что заплести такую косу березе - задача не из простых.

Позже девушки отправлялись собирать цветы с 12 полей. "Цветы собирали в небольшие букетики и давали им мужские имена. Перед сном каждая барышня клала такой букет под подушку. Считалось, что в эту ночь с каким именем парень приснится, так и мужа будущего будут звать", - рассказала Нина Цвыр.

"Сейчас для нас многие обряды выглядят как-то наивно. У нас век высоких технологий, машины, мобильная связь и доступ к интернету с огромным количеством информации из любой точки мира. А у наших предков всего этого не было. Не было ежедневных прогнозов погоды, сельскохозяйственных и стиральных машин, микроволновок и холодильников. У них был каждодневный тяжелый и изнурительный труд. Но они доверяли природе и окружающему миру. И это была очень прочная связь, как мне кажется. Ведь мы до сих пор обращаемся к их мудрости: в приметах, традициях и тех же народных песнях", - поделилась своими впечатлениями Яна Авраменок.

У взрослых женщин тоже забот хватало. В обед женщины собирались в доме той хозяйки, которая на вязку свою корову водила. Считалось добрым знаком, если отчество у хозяйки было - Петровна. Но как отметили старожилы, это было вовсе не обязательным условием. Этот обед называли "Первины". Потому что готовили еду из продуктов первого урожая: откапывали молодую картошку, искали морковь, срывали ботву молодой свеклы, собирали молодую крапиву или щавель.

"Из всех этих продуктов готовили борщ. Каждая женщина - свой. Хозяин дома пробовал каждый суп, выбирал вкуснейший. И той хозяйке, чье блюдо было выбрано, давал сыр и масло, чтобы она была богатой", - поделилась заведующий сельским домом культуры.

Хозяйка дома, где все собирались на обед, готовила для гостей "бриксы" - аналог современных сырников. Муку для них делали из недозревшего зерна. Всю эту смесь заливали сметаной и томили 2 часа в печи. "Первую "бриксу" обязательно отдавали корове, чтобы она в будущем не брыкалась и не бодалась", - отметила Нина Цвыр.

После этого выпечкой угощались все, пели шутливые песни, танцевали и играли в разные игры, а хозяин дома хвастался своими вениками, которые навязал для бани, потому что после "Петра и Павла" заниматься этим было нельзя.

"Есть такая присказка: Петрок уже оторвал листок. Считалось, что до Дня Петра и Павла листья на деревьях - молодые и крепкие. Веники из таких не осыпались. А уже после праздника лето как бы поворачивается в сторону осени - листья становятся слабее и не такие прочные. Я всегда соблюдаю эту примету в обычной жизни", - рассказал культорганизатор Дашковского СДК Владимир Судейный. - Для веников обычно брали ветки дуба, березы. Эти деревья известны своими целебными и укрепляющими свойствами. Наши предки хоть и не имели столь хорошо развитой медицины, но они прекрасно это знали - такие сведения передавались из поколения в поколение".

"В свое время я учился в училище культуры, и все эти праздники мы изучали. Стараюсь, конечно, многие обряды и приметы соблюдать в своей обычной жизни. В современном мире многие продолжают прислушиваться к народным приметам, соблюдают определенные традиции. Многие даже не понимают, что это за традиции, но говорят - так принято. Мы вот помогаем вернуть в обыденную жизнь немного позабытый в нашей местности праздник. Ведь это - не просто наше культурное наследие. В этих обрядах, традициях - мудрость белорусского народа, основа его духовной силы. Это прочный фундамент, на котором мы строим свое настоящие и будущее", - поделился Владимир Судейный.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилевская область праздник репортаж
Новости рубрики Регионы
Жатва озимого ячменя на полях ОАО "Молодая Гвардия" Брестского района ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области
Фото из архива Новые тарифы на некоторые виды коммунальных услуг установлены в Минске
Фото из архива "День открытых дорог" пройдет 10 июля в Молодечно
Фото из архива Дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 открывают в Гомеле
Фото из архива В Могилевской области для купания закрыты девять пляжей
Фото из архива Более 20 км пройдут участники крестного хода в честь Луковской иконы Богородицы в Малоритском районе
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: использование санкций для давления на страну - это шантаж в международном масштабе
Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон - Миклашевич
Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 998 пациентов с COVID-19, выписаны 1049
Топ-новости
Картина дня: заседание Конституционной комиссии, Купалье и столетний температурный рекорд
Пресс-конференция о развитии возобновляемых источников энергии пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
Дзермант: выход Беларуси из "Восточного партнерства" - серьезный имиджевый удар для ЕС
Лучшее предложение этого лета! В Minsk World стартуют продажи нового готового дома "Варшава"
ЦТ по всемирной истории планируют сдать более 1,2 тыс. абитуриентов
Создание фондов развития стройотрасли активизирует модернизацию предприятий - Минстройархитектуры
Новые тарифы на некоторые виды коммунальных услуг установлены в Минске
Правительство урегулировало вопросы совместного домовладения
Правительство разрешило производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках
Швед: применявшаяся в годы ВОВ практика экономического удушения вновь востребована в виде санкций
Гайдукевич: народы Польши, Литвы, Украины хотят мира и с Беларусью, и с Россией, а не противостояния
РЕПОРТАЖ: Борщ из первых овощей и косички для берез - традиции Дня Петра и Павла в Могилевском районе
Превышений выбросов в воздух при пусконаладке в цехе АКиКАС не зафиксировано - "Гродно Азот"
Общежитие и учебные корпуса БГУ построят возле заповедника Дубрава в Минске
Ответственное производство и потребление: первый опыт общественного обзора по ЦУР реализован в Беларуси
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Купалье в Александрии - 2021 Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.