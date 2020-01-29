РЕПОРТАЖ: Человек-амфибия: как в Могилеве из обычных людей водолазов делают

В Могилеве находится воинская часть, в которой готовят профессиональных водолазов для всех силовых структур Беларуси. Идеальное здоровье и желание покорять таинственные глубины - этого достаточно, чтобы начать обучение. Здесь даже плавать научат. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, с чего начинается жизнь под водой.

В воинской части 72471 располагается 188-я гвардейская инженерная бригада. Здесь готовят саперов, водителей-механиков специальной инженерной техники и понтонеров. Также здесь расположена учебная часть по подготовке водолазов. Именно сюда со всей республики съезжаются молодые люди, которые решили преодолеть свои страхи и покорить подводные глубины. А для профессиональных водолазов два раза в год организовываются учебно-тренировочные сборы. Тренировки проходят в небольшом бассейне глубиной 3 м.

"Подготовка к погружению - длительный и поступательный процесс. Сначала изучается теория, идет знакомство со снаряжением. Мы отрабатываем все навыки до автоматизма. И для начала - на суше. Ребята последовательно, шаг за шагом, изучают каждый элемент, каждый винтик и сигнал. Особое внимание уделяем действиям в нестандартных ситуациях. Потому что именно эти навыки могут спасти водолазу жизнь", - рассказывает начальник инженерной службы (водолазный специалист) гвардии лейтенант Александр Анчук.

Александр Анчук готовит водолазов с 2008 года. Выпустил около 120 подводных специалистов и очень гордится ими. Большая часть продолжили работу водолазами, кто-то в МЧС, кто-то в ОСВОД, а кто-то остался служить по контракту. Его выпускников можно найти во всех областных центрах. Один из учеников работает в Израиле, еще один - в Питере. По словам водолазного специалиста, большая часть ребят после учебки навсегда выбирают ту самую жизнь под водой. Из 20-30 человек отсеивается 30-40%. И чаще всего причиной ухода являются страхи и фобии. Иногда случается так, что за время учебы человек понимает, что быть водолазом - не его путь.

"Водолазы ведь не просто в воду погружаются. На глубине они проводят разные виды работ: спасательные и инженерные, пилят металл и дерево, стропят, ищут предметы. Это связано с риском и опасностью для жизни", - поделился Александр Анчук.

Сейчас водолазному делу обучаются 13 молодых людей. Мы попали на их второе занятие - на этот день стала остропка бочки бочечным узлом. Под водой, в водолазном костюме, где вместо перчаток - варежки. Но это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Вместе с новичками погружается профессиональный водолаз, который следит за ходом работ. И если что-то начинает идти не по плану - помощь придет вовремя.

Свои первые шаги по дну тренировочного бассейна молодые люди делают в костюме 1960-х годов. Он состоит из рубахи (и для того, чтобы ее надеть или снять, необходимо 5 человек), галош (их вес - 21 кг), манишки и шлема (еще 18 кг), двух грузов (каждый из которых весит 16 кг) и ножа (1,3 кг). Общий вес комплекта - почти 80 кг. Выглядит такой костюм как самый настоящий скафандр из старых советских фильмов. Но специалисты уверяют, что для первых тренировок такой вид снаряжения - самый безопасный. По специальному шлангу в костюм попадает сжатый воздух, который полностью заполняет его изнутри. Водолаз во время работы сам контролирует количество воздуха - в шлеме есть специальная кнопка, которая стравливает его.

"По пузырькам можно определить, все ли в порядке с водолазом. Если внизу что-то пойдет не так или человеку стало плохо - костюм наполнится воздухом и поднимет водолаза на поверхность. Однако для собственной безопасности необходимо помнить, что с глубины (уже с полутора метров) нельзя подниматься быстрее пузырька с воздухом. Это чревато травмами и повреждениями. И это касается не только водолазов, но и всех тех, кто любит понырять", - подчеркнул водолазный специалист.

А тем временем на поверхности появился Роман Заруба. Молодому человеку 19 лет, после прохождения срочной службы он остался служить по контракту. Парню помогают освободиться от костюма.

"Здоровье позволило быть водолазом. Это интересная работа, которая пригодится и на службе, и в гражданской жизни. Пока учишься, черпаешь не только теоретические или практические знания, связанные с погружениями и работой под водой. Я для себя открылся с другой стороны, стал увереннее, более обдуманно подхожу к решению каких-то вопросов. Погружение - это как болезнь, которая не лечится. За время службы успел покорить небо, теперь вот осталась вода", - с улыбкой рассказал Роман.

У Сергея Подгайского водолазное дело - уже почти семейная работа. Старший брат тоже водолаз, сейчас служит по контракту. Его пример вдохновил молодого человека на покорение глубин. После учебки Сергей хочет продолжить семейное дело и пойти или в МЧС, или тоже остаться служить по контракту.

Пока мы общались, расчетная бригада начала подготовку к следующему погружению. Обязательная проверка костюма и всех его деталей на целостность, дезинфекция. Безопасность здесь - превыше всего. Перед каждой тренировкой молодые люди проходят небольшую медкомиссию. За их состоянием и самочувствием следит начальник медицинской службы бригады подполковник медицинской службы Игорь Ильин. Он рассказал, что сами ребята практически никогда не отказываются от погружений, но иногда их не допускают к тренировкам по состоянию здоровья.

Водолазная учеба у ребят продлится три месяца. За это время они освоят необходимые навыки, поработают с разными видами оборудования. А в конце их будут ждать выпускные экзамены - сдача нормативов и открытая вода.

"Погружение - это любовь, которую встретил однажды и уже никогда не оставишь, - говорит Александр Анчук. - И здесь мы все влюбленные".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА. -0-