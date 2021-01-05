РЕПОРТАЖ: Чем богаче Коляда, тем богаче будет год

"Каляда, каляда, калядзiца мая..." - поют ряженые герои на улицах агрогородка Махово в Могилевском районе. Козу, цыган с медведем, Деда Мороза и Снегурочку и обязательно баяниста здесь ждут в каждом доме. Местные жители уверены, что, если к тебе заглянули колядующие - год будет богатым и успешным. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Махово, чтобы познакомиться с традициями и особенностями одного из ярких праздников наших предков.

Сейчас в Махово проживает более 800 человек. Здесь работает культурно-спортивный центр, амбулатория, есть кабинет стоматолога и лаборатория. Функционирует магазин. Есть крупное сельхозпредприятие. "У нас ведется большая работа с населением. Созданы условия для комфортной жизни. Всегда очень ярко проходят культурно-массовые мероприятия. Наши жители никому не дадут скучать, - рассказал исполняющий обязанности председателя Маховского сельсовета Вардан Мхоян. - Белорусские деревни - это совсем другая жизнь и атмосфера. И где, как не здесь, сохранять и продолжать удивительные белорусские обычаи".

"Готовится к Колядам весь агрогородок: и те, кто ходят по домам, и те, кто принимают ряженых гостей. Для всех - это большой праздник, - рассказала заведующий культурно-спортивным центром Светлана Овчинникова. - У нас очень активные жители. Потому Коляды здесь проходят каждый год. Важно отметить, что молодежь вместе со взрослыми становятся участниками праздника. Это позволяет не только сохранить колядные традиции, но и передать их подрастающему поколению".

А в это время в культурно-спортивном центре идут последние репетиции - колядующие повторяют сценарий.

"Коляды - это не просто шумной компанией в маскарадных костюмах пройти по улице. Идешь по улице - одни песни поешь. Заходишь к кому-то в дом - обязательно нужно поприветствовать хозяев. Пожелать здоровья, добра и урожая богатого, а уже потом угощения просить, - рассказала хормейстер Могилевского районного центра культуры Ирина Яковлева. - В деревне все не только чтят традиции предков, но и верят в них. Для жителей Махово важно, чтобы колядующие не прошли мимо их дома, а обязательно заглянули - ведь это принесет благополучие и достаток".

И вот колядующие веселой гурьбой высыпали на улицу. Из окон домов их приветствуют жители. А детишки торопятся за ряжеными - колядных песен еще не выучили, но это не мешает мальчишкам и девчонкам получать удовольствие от праздника. И вот первый двор, куда заглянули колядующие. Песни спели, зерном порог обсыпали и только после этого в дом зашли. А здесь уже все внимание досталось одному из главных персонажей Коляд - Козе. Сегодня эту роль исполняет Артем Климовцов.

"Без Козы ни одни Коляды не обходятся. Это главный герой праздника, - рассказал Артем Климовцов. - Люди говорят, "дзе каза ходзiць - там жыта родзiць, дзе каза рогам - там жыта стогам, дзе каза нагою - там жыта сапою". Вообще Коляды - удивительный праздник. Он не только обращает нас к истории, но и дарит много крутых эмоций".

За песни и танцы колядующим положено угощение.

"Нельзя колядующих без угощения оставлять. Раньше к этому времени самое лучше готовили - старались свинью заколоть, сало засолить, колбасу домашнюю сделать и блинов напечь. Теперь все немного проще, но все равно хочется порадовать гостей. Они же нам добробыт на весь год несут", - поделилась хозяйка Людмила Худоченок.

Женщина рассказала, что раньше всегда сама ходила колядовать, а в этот раз принимает "делегацию". Женщина угощала колядовщиков колбасами, салом, баранками, пышками и сладостями.

"У меня душа радуется за наш агрогородок. Здорово же, что у нас соблюдаются традиции колядования. И для молодежи это тоже в радость. Ребята проникаются историей нашего края, его обычаями, заряжаются положительными эмоциями. А это значит, что и дальше такие аутентичные обряды будут жить", - поделилась Людмила Худоченок.

Песни спеты, угощения получены, и колядовщики отправляются дальше. Приветствуют ряженые и прохожих. Одной из таких стала жительница поселка Мария Троцкая.

"Раньше тоже всегда колядовали. И когда маленькая была, и когда постарше стала. Гордость берет за наших людей. Они такие активные, всегда стараются чем-то удивить и порадовать жителей агрогородка, - рассказала пенсионерка. - И на Коляды тоже. Всегда в костюмах, со звездой. С песнями и танцами - все обычаи соблюдают. И мы стараемся не остаться в долгу - колбасой их угощаем, салом. После таких праздников заряжаешься бодростью и уверенностью, что наступивший год будет добрым и богатым на урожай".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-