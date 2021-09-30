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30 сентября 2021, 16:10

РЕПОРТАЖ: Чем горит сердце "Прометея", или Как гомельчане элегантного возраста зажигают на сцене и в жизни

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А вы слыхали, как рукоплещут зрительные залы звездам слегка так за 70-80? Именно такую реакцию неизменно вызывают у зрителей выступления коллективов народного клуба людей золотого возраста "Прометей" из Гомеля. Впрочем, артисты блистали талантами не только на сценах, но и с экранов телевизоров популярных телеканалов Беларуси, России и Украины. Корреспонденты БЕЛТА познакомились поближе с руководителем клуба Лидией Еловой и узнали, сколько еще пороха в творческих пороховницах.

Народный клуб людей золотого возраста "Прометей" уже почти 30 лет объединяет активных и жизнерадостных пенсионеров. Сегодня он включает четыре разножанровые группы. Среди них - единственный в Беларуси театр музыкальных пародий "Антистресс", народный любительский коллектив Беларуси "Вокальный ансамбль славянской песни "Ритмы сердца", танцевальная группа "Бабульки", вокальная группа "Ретро" и вокальная группа белорусской народной песни "Сяброўкi".

Руководитель клуба «Прометей» Лидия Еловая удостоена звания «Человек года 2020»
Руководитель клуба «Прометей» Лидия Еловая удостоена звания «Человек года 2020»

Бессменный руководитель коллективов - Лидия Еловая находит для нас время в плотном графике репетиций и выступлений. Недавно отыграли концерты в Ченках плюс дали четыре концерта к юбилею областной организации Фонда мира. Только в ближайшее дни "Прометей" заявлен в афише ко Дню пожилых людей, торжеству в честь юбилея городского центра культуры и др. Лидия Еловая - и режиссер-постановщик номеров, и костюмер, и пиар-менеджер, и организатор концертов в одном лице. Собственно, с ее идеи все и началось в 1995 году.

Минутка ностальгии - и женщина переносится мыслями без малого на 30 лет назад, когда только начинала разжигать сердце "Прометея".

Медик по образованию она ни минуты не могла усидеть спокойно. Творчество у нее в крови. Она родилась у границ трех стран сестер-славянок. Правда, по российскую сторону - в Новых Юрковичах. Играла на домре в оркестре, пела в хоре. Помогала отцу креативить и организовывать молодежный фестиваль, который много лет походил у монумента Дружбы на приграничье Беларуси, России и Украины. Отец был и одним из инициаторов создания самого монумента на стыке трех стран. В сердце, признается собеседница, остались теплые воспоминания.

Некоторое время работала девушка в Воркуте. Молоденькая Лидия трудилась на станции скорой помощи на далеком Севере. Позже Лидия Степановна переехала и осталась в Гомеле, поближе к родителям. И живет здесь с 1972 года. "Сейчас уже не могу точно сказать, кто я - русская или белоруска. Перевожу тексты песен на белорусский. Знакомые и родственники из России говорят, что и говор у меня белорусский", - смеется собеседница.

Огонь "Прометея", на который за теплом, вниманием, общением и творчеством слетались горожане-пенсионеры, Лидия Еловая зажгла, еще будучи председателем районной организации Красного Креста. Общаясь с одинокими гомельчанами по работе, замечала, что многим не хватает элементарного человеческого участия и общения. Организовывала для них чаепития, которые перерастали в вечера рукоделия. За вязанием, вышиванием затягивали и песни. Так все пошло-поехало. Сначала родился ансамбль "Еще не вечер", который постепенно перерос в хор. Одно предложение - и самородки оказались на сцене.

Городской центр культуры предоставляет базу для репетиций и комнату для хранения инструментов и инвентаря. Абсолютно бесплатно, подчеркивает Лидия Еловая. За это очень благодарны руководству учреждения и управлению идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

"Здесь многие обрели вторую семью, общаются, поддерживают друг друга. И развиваются. Заучивание текста песен - отличное упражнение. Освоили мессенджеры, связываемся и онлайн", - отмечает женщина.

Участница клуба Раиса Капустина
Участница клуба Раиса Капустина

Сейчас народный клуб "Прометей" объединяет около 100 активных, творческих и жизнерадостных пенсионеров. Это уже узнаваемый на афишах бренд.

Клуб представляет несколько направлений. Одно из самых популярных и прогремевших далеко за пределами Беларуси - театр музыкальных пародий "Антистресс". Он единственный в Беларуси. Лауреат многих телевизионных проектов ОНТ, СТВ, БТ. Артисты стараются нести позитивное хорошее настроение зрителям. Основной репертуар - дружеские пародии на известных эстрадных исполнителей, курьезные случаи повседневной жизни, взаимоотношения людей. Они и на "черном бумере" по сцене колесили, и Бурановских бабушек воспроизводили, и даже повышали рейтинг группы "Градусы" с хитом "Нравится мне…". И все это ассорти с перчинкой и знатной долей юмора завершается шпагатом артиста элегантного возраста. Такой поворот событий удивляет и навсегда влюбляет зрителя. А позитива - не меньше, чем на фестивале КВН в Юрмале.

В репертуаре театра более 20 номеров. Каждый год добавляется еще по две-три пародии. Выступления производят фурор на больших и малых площадках, у аудитории разного возраста. "Мы все молодежные клубы обошли. Нас приглашали, мы выступали и делились позитивом", - говорит руководитель клуба. Рецепт на такой "Антистресс" - в билетных кассах.

Театр музыкальных пародий часто выступает в совместных концертах с вокальной группой "Жартаўнiцы" народного любительского коллектива Республики Беларусь "Вокальный ансамбль славянской песни "Ритмы сердца". К слову, это самый популярный коллектив.

Участница клуба Ирина Богомаз
Участница клуба Ирина Богомаз

Вокальный ансамбль "Сяброўкі" в апреле 2019 года объединил любителей белорусской народной песни. Танцевальная группа "Бабульки" организована в 2006 году. Разучивая па, танцовщицам просто некогда стареть. Они стали постоянными участницами культурной жизни центра культуры и города, часто выступают перед отдыхающими санатория РУП "БелЖД", Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны и др. В репертуаре коллектива - более 20 концертных номеров.

О том, что поет душа и требует постоянного творчества и движения, не нужно говорить. Все видно по горящим глазам и ловким движениям звезд старшего эшелона.

Иногда приходится творить, а порой и творчески вытворять, через ой и ох. Как-никак сказывается возраст. Но в клубе по этому поводу придерживаются классического принципа "Мои года - мое богатство". Впрочем ноги сами ведут пенсионеров в клуб и с больной спиной, и даже с температурой. "Вижу с порога недомогание, особенно когда температура, насморк - и отправлю домой. Выздоровеешь - милости просим. В любом возрасте стоит поберечься, особенно сейчас", - делится Лидия Еловая.

Самому старшему артисту 86 лет, самые младшие - только вышли на заслуженный отдых. К слову, новичков в клубе в шутку называют ясельной группой. Но к голосам прислушиваются и за талант уважают. Руководитель коллектива уделяет особое внимание самочувствию танцоров: каждая репетиция начинается с комплекса оздоровительных упражнений. К слову, периодически у некоторых проявляются симптомы звездной болезни. Случаи единичные, и знаем восстанавливающие средства, заверяет руководитель клуба.

Тема гастролей для Лидии Еловой одновременно любимая и острая, особенно в период пандемии. Впрочем, горячий темперамент артистов не может погасить даже пандемия. Всех рекомендаций и ограничений в коллективе придерживаются, и при этом "Ритмы сердца" и "Антистресс" активно участвуют в различных творческих конкурсах. Правда, в онлайн-формате. Даже в видеозаписи настоящие талантливые алмазы сверкают так, что жюри сложно удержаться. Как результат - дипломы разных степеней, в том числе в международных форумах.

Гомель и район, Минск, Могилев, Витебск и многие другие белорусские города, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Брянск, Клинцы, украинская Городня - гастрольная жизнь "Ритмов сердца" и театра пародий полна воспоминаний и надежд, что эпидемиологическая обстановка еще даст запеть во всю мощь. Эти коллективы - самые популярные и любимые публикой. Их ждут в разных городах.

Прометеевцы выступали на одной сцене и поддерживают добрые отношения с Анатолием Ярмоленко, Владимиром Винокуром, Эдитой Пьехой, Екатериной Шавриной, ансамблем "Бяседа" и др.

Представители разных профессий переродились в артистов. Жизнь бывших учителей, инженеров, бухгалтеров изменилась кардинально. Дни пролетают за репетициями, прогонами и выступлениями. Перекладывают тексты на юмористический манер, белорусский язык, шьют костюмы. Они выступали на таких шоу, как "Фактор смеха" и "Крутые ребята". Получали приглашение на передачу "Рассмеши комика". Был период гастролей с кавээнщиками. Народную "Лявониху" прометеевцы исполняют на нескольких языках - китайском, молдавском, еврейском и итальянском. А как они исполняют рэп, хип-хоп, стоит хотя бы один раз увидеть и услышать.

Как на все хватает сил, Лидия Еловая затрудняется ответить. Говорит, ведет путеводная звезда. "Прометей" освещает путь многим людям, за этот свет руководитель коллектива удостоена титула "Женщина года в Гомельской области" в номинации "Духовность и культура" по итогам 2019 года.

Увлеченные творчеством прометеевцы мечтают исполнить под баян композицию для главы государства.

В коллективе нет секрета искрометности и энергичности. Говорят, источник заряда невозможно объяснить словами - с выходом на сцену все само собой происходит, будто по волшебству. В "Прометее" уверены: жизнь на пенсии есть. И более того, зажигается она не менее яркими красками.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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