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14 октября 2019, 08:36

РЕПОРТАЖ: Дом, где становятся мамами

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В Беларуси 14 октября отмечают День матери. Для всех нас это еще одна из возможностей поблагодарить самого родного человека за безграничную любовь. Мама и ребенок на всю жизнь связаны невидимой нитью. Точкой отсчета этих отношений можно смело назвать роддом, где происходит судьбоносная встреча. Накануне праздника Брестский областной родильный дом представил корреспондентам БЕЛТА уникальный шанс увидеть, какие они первые мгновения материнства.

Брестчанка Людмила Пестрак уже четырежды мама. В эти дни на свет появилась ее младшая дочь Доминика. Дома ее с нетерпением ждут папа Дмитрий, два братика и сестренка. Пока же мама и малышка проводят время наедине, знакомятся друг с другом. "Никогда не задумывалась о количестве детей, но всегда хотела большую семью. Мы с мужем сами из многодетных семей. Счастливы рождению четвертой дочери, очень ждали ее. Теперь у нас комплект: два сына и две дочери", - рассказывает женщина.

Уход за новорожденным ребенком она сравнила с катанием на велосипеде. Мол, если раз научился, даже спустя годы вспомнишь обо всех нюансах. "Несмотря на то, что у меня большой опыт материнства, было страшно. Но увидела Доминику - и все само как-то вспомнилось, - сказала она. - Мне кажется, женское счастье заключается в том, чтобы быть матерью. Эта радость ни с чем не сравнима в жизни. Конечно, воспитывать детей непросто, приходится чем-то жертвовать. Но все восполняется, когда видишь их успехи". Беседуя с Людмилой, подмечаем первую особенность мам: у них все под контролем. То и дело она поглядывает на младенца, хотя малышка все это время сладко посапывает в своей кроватке.

В Брестском роддоме с начала года родились более 4 тыс. малышей, в их числе одна тройня и более 40 двоен. Большинству детей помог появиться на свет персонал отделения для новорожденных. За сутки здесь принимают от 10 до 20 родов. График, мягко говоря, напряженный. Для врача-неонатолога Ирины Смаль такой темп работы за долгие годы стал уже привычным. Она 35 лет заведовала отделением для новорожденных, в 2008 году ее преемницей стала Любовь Литвинюк. Советы опытной Ирины Иосифовны бесценны для коллег.

"Здесь женщина впервые становится матерью, это же дар божий. Услышать первый крик ребенка - большое счастье. Для каждого доктора, медсестры важно здоровье женщины и новорожденного, поэтому у нас нет в коллективе безразличных людей, какой бы тяжелой ни была работа", - подчеркивает Ирина Смаль. Ее слова подтверждает статус Брестского областного роддома "Больница доброжелательного отношения к ребенку", присвоенный Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ.

Татьяна Мицкович 6 октября стала мамой впервые. Женщина признается, что ее переполняют эмоции, она все еще не может поверить в рождение дочери. За это Татьяна бесконечно благодарна медикам. "Отношение персонала прекрасное: все стараются помочь, поддержать, успокоить. Конечно, поначалу боялась неправильно взять дочку на руки, делала все медленно. Теперь чувствую себя увереннее", - сказала брестчанка. И тут стоит обратить внимание на еще одну особенность мам - каждая из них не может налюбоваться своим чадом. Татьяна не исключение.

Опытные мамы в уходе за ребенком практически со всем справляются самостоятельно. Родившим же впервые помогают медсестры, делятся секретами пеленания, кормления. За 25 лет работы в областном роддоме Елена Завадская знает абсолютно все о новорожденных. "Сейчас уже рожают детей те, которых я когда-то помогала принимать. Это очень приятно. Испытываю гордость, что была причастна к появлению на свет человека, а спустя годы вижу, каким он вырос, - призналась она. - Сейчас женщины более осознанно подходят к материнству. Хотя портрет мамы неизменен: она заботливая, улыбчивая, усталая, но одновременно счастливая".

Когда мы уже собирались уходить, к выписке готовилась Анна Скребец с дочерью Евой. Ее появления на свет родители ждали в День матери, но малышка преподнесла подарок в виде себя чуть раньше. "В декретный отпуск отправилась во второй раз. Одной доченьки нам было недостаточно. Может быть приду и за третьим в будущем. Но не будем загадывать", - сказала женщина. Пока в специальной комнате медсестра готовила маленькую Еву к первому выходу на улицу, в холле роддома ее ждал папа Евгений. Мужчина заметно волновался перед этой встречей, но все переживания как рукой сняло, когда он увидел личико девочки.

"Материнство приносит массу позитивных эмоций. Но нужно себя готовить и к тому, что будут трудности. Без этого никак. Все же иметь одного, двух и даже больше детей - прекрасно. В них вся наша радость, самое лучшее в жизни", - считает Анна Скребец.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

ФОТО Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-

Теги
Брест дети здравоохранение семья
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