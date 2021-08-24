РЕПОРТАЖ: Главный результат - учеба на отлично: в агрогородке Овсянка после капремонта откроется средняя школа

По словам Валентины Кремис, сейчас в школе идут последние приготовления перед Днем знаний - расставляется мебель и оборудование, раскладываются учебные пособия, развешиваются стенды. За неделю все будет на своих местах в ожидании учеников. 1 сентября за парты учреждения образования сядут 100 ребят, среди которых 9 первоклассников. К сожалению, школа, рассчитанная на 360 мест, заполнена только на треть. И это при условии, что здесь обучаются дети из шести близлежащих населенных пунктов. Директор надеется, что когда-нибудь ситуация изменится.

"В сельской местности созданы все необходимые условия для наших детей, поэтому болит душа, когда семьи уезжают отсюда в областные и районные центры, - говорит Валентина Кремис. - Только за последние четыре года в связи с переездом в другую местность из школы забрали документы более 30 человек. А ведь в нашем агрогородке прекрасная инфраструктура: есть своя поликлиника, участковая больница, почта, филиал банка, магазины и даже бассейн. В классах в среднем занимаются 8-10 человек - практически индивидуальное обучение или репетиторство, когда в городе все учебные заведения переполнены. Плюс ко всему есть возможность развивать ребенка дополнительно: мы предлагаем занятия в кружках по соломоплетению, рисованию, керамике и даже вокалу. А сейчас, с вводом после капремонта нашей школы, лучшие условия обучения для детей и представить сложно".

С такими словами согласна родительница Наталья Жарикова, у которой четверо детей - воспитанников Овсянковской школы. Старшая дочь уже несколько лет как закончила учреждение, двое средних продолжают здесь учиться, а самая младшая, 6-летняя Ирина, пойдет в первый класс. "Дочки точно не узнают нашу школу, когда придут сюда 1 сентября, - восторженно говорит Наталья Жарикова. - Поменялось все: и внешний вид здания, и прилегающая территория, и учебные кабинеты. Это прекрасно, что для наших детей сделали такой замечательный ремонт, - спасибо всем, кто над этим трудился. Школа нам очень нравится и по материально-технической базе, и по педагогическому коллективу. Все хорошие, добродушные, относятся к детям с большим пониманием, уважением и вниманием".

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Агрогородок Овсянка Горецкого района с нетерпением ждет значимого события: 1 сентября после капитального ремонта с элементами модернизации здесь откроется средняя школа. С февраля по май дети занимались на базе других учреждений образования Горецкого района и очень соскучились по второму дому. С такими же радостными чувствами ждут возвращения на свои привычные рабочие места и учителя. Корреспонденты БЕЛТА прогулялись по коридорам обновленной школы и узнали, что здесь изменилось и с каким настроением дети и педагоги входят в учебный год.Овсянковская школа закрылась на ремонт в марте этого года. Работы предстояло много - в здании 1982 года постройки необходимо было привести в порядок 5 тыс. кв.м. В учебном заведении полностью отремонтировали кровлю, заменили электропроводку, вентиляцию, канализацию, установили новые двери и светильники, обновили сантехнику, сделали подвесные потолки. Из старого остались только стены, да и те с новой декоративной отделкой, улыбается директор учреждения образования Валентина Кремис."Прошло всего несколько месяцев с начала ремонта, а школу уже не узнать, - говорит директор. - Кажется, что даже классы и школьные коридоры стали намного светлее и просторнее. Теперь у нас все новое и современное - от бытовых помещений до технического оснащения. Даже атмосфера в школе поменялась: это чувствуется в настроении учителей и технических работников. Надеемся, что в новом учебном году дети и родители тоже оценят наши труды. А главным результатом и отдачей станет повышение уровня знаний учеников".Первым этапом работ стал капремонт школьного бассейна, который завершился в ноябре прошлого года. Во время учебного года днем здесь занимаются плаванием дети, а вечером целыми семьями приезжают местные жители - отдохнуть и поправить здоровье. Водные процедуры пользуются популярностью даже у жителей соседних районов, и это неудивительно: не в каждой сельской местности можно найти большой и современный бассейн.Отдельное внимание уделено спортивному залу, в котором уложено новое гомогенное покрытие, отремонтированы раздевалки и установлены современные душевые. Желающие смогут посетить тренажерный зал, где также произвели необходимые ремонтные работы. "Обновление спортивной материально-технической базы благоприятно скажется и на здоровье наших детей: надеемся, что они станут больше двигаться и активно проводить время", - уверена директор.В Овсянковской средней школе полностью обустроили кабинеты химии и физики. Новое оборудование для лабораторных занятий по физике закуплено благодаря средствам Международного банка реконструкции и развития, а вот кабинет химии обновили за счет средств местного бюджета. Ремонт сделан и в агроклассе. С методическими материалами и оборудованием помогла Белорусская государственная сельхозакадемия: благодаря вузу в агроклассе появились наглядные пособия и большой четырехметровый стенд. Здесь проходят профильные занятия для старшеклассников района по специальностям "тракторист-машинист" и "водитель колесных и самоходных машин категории А"."Профессию тракториста-машиниста получают в нашей школе еще с советских времен, с 1983 года, - рассказал учитель трудового обучения Сергей Деменков. - Учиться приходят как парни, так и девушки. Занятия на базе школы бесплатные - родители возмещают только стоимость дизтоплива. В неделю на профессиональное обучение отведено 6 часов. Помимо этого, чтобы получить удостоверение водителя, нужно наездить 16 часов на учебном тракторе и еще 120 часов отвести производственной практике. Зато по окончании школы уже есть профессия - можно сразу идти работать. Получается экономия времени и средств. Например, если учиться на водителя трактора в специальном учебном заведении, на это уйдет более 3,5 года".С этого года в школе появится и учитель по гражданско-патриотическому воспитанию. Александр Петрусенко будет разъяснять подросткам аспекты гражданско-правовой культуры, обращать внимание на интернет-безопасность, а также рассказывать о престижности военной службы. "В советское время служба в армии была почетной обязанностью и священным долгом каждого мужчины, - говорит он. - К сожалению, в наши дни большинство парней придерживается другого мнения, и это не может не беспокоить. Моя задача - провести профориентацию среди молодежи и при необходимости подготовить к поступлению в специализированные вузы: Могилевский институт МВД, Военную академию и Академию МВД".В остальном учебно-образовательный процесс будет проходить в привычном для всех русле. В организационном плане в школе продолжится контроль санитарно-эпидемиологических норм, обусловленный пандемией COVID-19. Для безопасности детей и сотрудников будет организован масочный режим, температурный контроль и ряд других мероприятий. Кроме того, в школьной столовой каждый прием пищи - завтрак, обед и полдник - будет проходить в два этапа. Это сделано для того, чтобы дистанцировать детей друг от друга.С нетерпением ждет своих учеников и учитель начальных классов Жанна Судейная. В кабинете ее 4-го класса уже все на своих местах - чистота и полный порядок. Осталось дело за малым: подготовить первый урок, который будет посвящен Году народного единства. "Наша задача - научить детей не только читать и писать, но и общаться, дружить, знать историю Беларуси, любить и уважать свою Родину, - отмечает учитель. - Как взрослый человек с определенным жизненным опытом, я это очень хорошо понимаю. А малышам все нужно объяснить и бережно вложить в их сердца. Хочется, чтобы они помнили то место, где родились и выросли, а также ценили все, что для них делается. Ведь обновленная красивая и уютная школа - тоже значимый вклад со стороны государства в их настоящее и светлое будущее".Юлия ЕВМЕНЬКОВА,фото Олега ФОЙНИЦКОГО,БЕЛТА.-0-