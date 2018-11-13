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РЕПОРТАЖ: Испанские эрготерапевты проходят стажировку в Гомеле

Регионы 13.11.2018 | 20:51

"Buenos dias", - с этого испанского приветствия начинается каждое утро в Гомельском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, в группах, где проходят занятия с детьми со сложными диагнозами. Пять студенток выпускного курса по специальности эрготерапия университета Мигеля Эрнандеса де Эльче прибыли в Гомель в начале ноября. Трехмесячная стажировка - первая ласточка программы взаимообмена испанских студентов с Гомельским государственным медицинским университетом. Между испанским Эльче и белорусским Гомелем - больше 3 тыс. км, мало общего между языками славянской и романской групп, но в главном у эльченских и гомельских специалистов много общего. В этом убедились корреспонденты БЕЛТА, отправившись на места их стажировки.

На часах без малого девять. Столбик термометра опустился до минус 4 С. На встречу со своими подопечными в центр коррекционно-развивающего обучения торопятся студентки Хема Каскалес и Нурия Молина.

В их родном Эльче сейчас плюс 21 С. Пожалуй, это единственное, что доставляет девушкам незначительный дискомфорт, который легко исправляют теплые шарфы и пуховики. В помещениях центра теплее - и не только из-за активной фазы отопительного сезона. Греет атмосфера, созданная каждым из его сотрудников.

В своем Alma Mater девушкам пришлось побороться и доказать желание стажироваться в Беларуси. Из 13 претендентов выбирали самых мотивированных и целеустремленных. Еще на месте, заочно, отрабатывали ситуации, в которых могли оказаться в новой стране.

Их специализация - эрготерапия. Это область медицины, направленная на оказание помощи человеку в повседневной деятельности, развитие, восстановление и поддержание навыков, необходимых для его жизни и благополучия. Она охватывает как взрослых, так и детей. В нашей стране медицинские вузы не готовят специалистов данной направленности, но необходимые навыки практикующие специалисты-универсалы получают в полном объеме.

Координатор международного сотрудничества Гомельского государственного медицинского университета Анастасия Сачковская отмечает, что долгосрочные контакты по программам обмена связывают кузницу белорусских медкадров с вузами России, Шотландии, Греции, Японии и других стран. С испанскими же коллегами в этом направлении сотрудничают впервые. Стажировка проходит в рамках соглашения о сотрудничестве с университетом Мигеля Эрнандеса де Эльче, подписанного в июне прошлого года. Его представители - профессор-анатом, исследователь в области нейронаук Диего Эчевария и специалист эрготерапии Вероника Компани лично оценили клиническую базу в Гомеле, предоставленную для стажировки их выпускников. По их мнению, уровень достойный и достаточный для изучения современных реабилитационных методик, обмена опытом и проведения исследовательской работы.

В Гомельском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где закреплено более 120 детей, не делят подопечных по диагнозам. Каждый воспитанник - со своей историей, своими особыми образовательными и физиологическими потребностями. Особые мальчики и девочки максимально включены в обычные жизненные процессы дошколят или учеников. По особой программе, разумеется. В их расписании - общеразвивающие занятия, реабилитационные процедуры, прогулки на свежем воздухе, дневной сон. Каждый квадратный сантиметр пространства, в котором они находятся, задействован в процессе восстановления и развития.

В центре всегда открыты всему новому: активно внедряют инновации, разрабатывают экспериментальные проекты и авторские методики, поэтому на предложение принять на стажировку иностранных студентов согласились не задумываясь. На языковые барьеры не жалуются, контакт есть на всех уровнях.

Как и сотрудники центра, девушки понимают, что немаловажный инструмент в их работе - душевная составляющая, без которой не дадут результат даже самые передовые методики. А изучение языка - увлекательный процесс, в который с одинаковым рвением вовлечены все. "De nada", - без малейшего акцента отвечает на чью-то благодарность заместитель директора по основной работе центра Галина Брилькова.

Директор Гомельского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Татьяна Усова лично поддерживает контакт с испанскими студентками, да и девушки активно интересуются процессом, расспрашивают о методиках, с готовностью занимаются с детьми.

В считанные секунды Хема перевоплощается в Мальвину и включается в занятие с воспитанниками группы "Гномики" по теме части тела. Немногим ранее студентки водили хоровод в группе "Васильки".

Однокурсницы девушек Лаура Оньяте, Люсия Торесилья и Юдит Мас проходят стажировку в нескольких километрах от Гомеля - в курортной зоне Ченки.

Работа в отделениях Гомельской областной детской клинической больницы медицинской реабилитации идет полным ходом. Еще пять лет назад ее именовали оздоровительным центром "Живица". Первым в стране учреждение санаторного типа изменило статус и название. Это только усилило живительные возможности коллектива.

Здесь оказывают реабилитационную помощь детям с дефектами здоровья из-за инвалидизирующих заболеваний, травм и пороков развития. В течение года курс медреабилитации проходят порядка 6 тыс. детей от 6 месяцев до 18 лет (дети-инвалиды).

За неделю стажировки в больнице девушки успели не только ознакомиться с работой, но и составили планы занятий со своими пациентами. Расписание у них плотное.

В первые минуты общения с людьми в белых халатах 4-летняя Варя, страдающая синдромом Дауна, смущается - прячет лицо за своими маленькими ладошками. Но перед обаянием испанских специалистов невозможно устоять. И уже через несколько секунд интерес побеждает: расстояние между пальчиками, в которое малышка подглядывает за врачами с лучезарными улыбками, расширяется все больше. Еще секунда - и контакт налажен.

Юдит Мас приобнимает своего маленького пациента, сумевшего зашнуровать кеды-тренажеры в кабинете эрготерапии.

А 8-летний Леша в восторге от занятий с будущими эрготерапевтами из Испании. Буквально за несколько минут он успел и на гимнастическом мяче потренироваться, и специальные карточки разложить, и геометрические фигуры на зеркальной поверхности начертить.

На вопрос, понял ли иностранных врачей, отвечает утвердительно. Как так: владеет испанским? "Даже не знаю, как-то само собой все получилось", - пожимая плечами, удивляется он сам себе.

"Знаете, не всегда нужны слова, в некоторых случаях детям достаточно просто показать действиями или даже взглядом", - уточняет главврач Людмила Тортева. Она уверена, что не технические средства первичны в реабилитации, главное - подход к делу. Детей невозможно обмануть, они живо откликаются на искренние эмоции. Видя, как девушки радуются их успехам, они стараются еще больше. Так и рождается прогресс в состоянии тех, кто ограничен недугом.

Пожалуй, пациенты и воспитанники этих учреждений, как никто другой, достойны награды за детскую стойкость и терпение. Была бы такая медаль или орден, они, несомненно, получили бы ее.

Несмотря на еще недолгую стажировку, у студенток было время проанализировать и сравнить подходы медицинской реабилитации двух стран. Говорят, все очень близко, различаются лишь сроки: в Испании курс немного дольше, но с более продолжительной периодикой, а в Беларуси короче, но чаще.

"Действительно, у нас много общего: миссия, подходы, задачи, цели реабилитации. Как может быть иначе? Это европейский путь развития нашего профиля и направления", - подчеркивает Людмила Тортева. Ведь восстановительное лечение и развивающая коррекция в необычной больнице сочетаются с применением медицинских и психолого-педагогических методологий.

Широко представлена рефлексотерапия - от классического иглоукалывания до лазеропунктуры. Здесь восстанавливают и при помощи музыко-, арт-, сказко- и песочной терапии. Электротерапия, магнитотерапия, водолечение, умные тренажеры, мануальная терапия, криотерапия - наверное, проще назвать то, что пока не применяется.

Особенно заинтересовал девушек зал галотерапии, где воссоздан микроклимат соляных пещер. Фото в окружении соляных стен уже пополнило архив испанок.

После рабочего дня у студенток немало забот - учат русский и немного белорусский. Соседки по студенческому общежитию только рады возможности пообщаться с испанскими коллегами. Уроки русского проходят весело и с пользой. Каждый вечер девушки изучают новые слова, соответствующие теме занятий в больнице. Пока с трудом поддается произношению только слово прямоугольник.

В свободное время гомельские будущие врачи знакомят соседок с особенностями национальной кухни, достопримечательностями областного центра. Предусмотрен план мероприятий и со стороны Гомельского медуниверситета, впервые встречающего испанских студентов. Впрочем, в Испании уже идет набор на новый "созыв" стажировки в Гомеле, который стартует в начале 2019 года.

"Да пабаченья!" - прощаются с нами без нескольких месяцев дипломированные специалисты по эрготерапии. Девушки уверены, что полученный в Гомеле опыт поможет им в дальнейшем. Дни, проведенные за тысячи километров от дома, они не забудут точно.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
вузы, Гомель, дети, Испания, медицина, репортаж, студенты
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